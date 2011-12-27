15-річний американець підкорив найвищі вершини світу

15-річний американський підліток Джордан Ромеро став наймолодшим в історії підкорювачем найвищих вершин шести континентів.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, власником колишнього рекорду був британець Джордж Аткінсон, котрий завершив серію сходжень у віці 16 років. Ромеро в суботу благополучно досяг вершини піка Вінсон (4892 метри) в Антарктиді, про що повідомив своїй матері й у власному щоденнику в соціальній мережі Facebook. «Треба ще спуститися. Тоді і відзначимо», — написав юний американець, котрий розпочав сходження минулої середи. Він підкорює найвищі гори континентів разом з батьком і мачухою, які є досвідченими альпіністами. Тепер в активі підлітка сім гір, включаючи найвищу точку Африки — Кіліманджаро (5895 метрів) і найвищу вершину світу — Еверест (8850 метрів). Їх він підкорив у 10 і 13 років відповідно.

Джордан здійснив давню мрію. Задум народився, коли хлопчик у школі дізнався про головні піки шести континентів. «Я розповів все батькові, і він не сказав «ні». Він просто пояснив, з якими небезпеками мені доведеться стикнутися і що треба робити. Ми приступили до тренувань відразу», — згадує підліток. Детальніше про цю та інші незвичайні історії читайте на сторінці “Лабораторії “Зроби себе сам”.