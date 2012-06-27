Бабуся випадково напоїла двомісячну онуку текілою
10:10, 27 червня 2012Курйози
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В Оренбурзі жінка випадково напоїла двомісячну внучку текілою.
Про це УНІАН повідомили в управлінні Слідчого комітету з Оренбурзької області РФ.
«За попередніми даними, дитина стала жертвою нещасного випадку внаслідок того, що бабуся випадково розвела дитячу харчову суміш не водою, а алкогольним напоєм текілою, що знаходився в поліетиленовій пляшці», - йдеться в повідомленні.
Дівчинка була доставлена в обласну дитячу клінічну лікарню Оренбурга з гострим отруєнням алкоголем. На даний момент стан дитини задовільний.
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