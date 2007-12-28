В Одесі підпалили колишній будинок Джорджа Буша

Будинок, в якому в юності жив президент США Джордж Буш, підпалили невідомі зловмисники. Пожежа в будівлі, розташованій в місті Одеса штату Техас, яка стала частиною президентського музею, серйозно пошкодила вікна, парадні двері і горище, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Ніяких подробиць про сам підпал, підозрюваних або їх мотиви поки не повідомлялося. На місці не було виявлено ніяких послань від зловмисників, що дозволяє думати, що підпал не має під собою політичного підґрунтя.

Будинок, в якому Джордж Буш і його батьки жили в кінці сорокових років минулого століття, був відреставрований в 2004 році. Адміністратор президентського музею Летті Інгланд заявила, що будинок-музей буде обов`язково відновлено.