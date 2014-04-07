Тверським ветеранам до Дня Перемоги закупили подарункові лопати

Лопати планують вручити на офіційному прийомі голови міста Твері, присвяченому святу. Замовлення за завданням градоначальника здійснювали працівники міської Думи.

Як йдеться в техзавданні, лопата повинна "мати додаткові функції: молоток, щипці, відкривачку, компас". В комплекті до подарунку також передбачені сірники, цвяхи, складене лезо, волосінь і рибальські гачки. При цьому подарунковий футляр виконають із спеціального картону, на якому за допомогою лазерного гравіювання з'являться прізвище, ім'я, по батькові ветерана. Всього планується замовити 200 багатофункціональних лопат. Початкова ціна контракту - трохи більше 97 тис. рублів, приблизно 500 рублів (близько 150 грн) на подарунок.

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"На ці гроші голова міста міг би замовити будь-який сувенір, але була обрана саме лопата, - поділився з кореспондентом ИТАР-ТАСС депутат держдуми Сергій Шишков. - Політик завжди повинен передбачати, як сприймуть цей подарунок ветерани та громадськість. І якщо є хоч одна можливість, що подарунок буде сприйнятий двозначно, негайно відмовитися від цього варіанту".