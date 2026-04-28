У Кремлі зробили заяву щодо ударів по нафтобазі в Туапсе

Путін уже встиг відправити до Туапсе чиновника, щоб той на місці контролював гасіння пожежі.

На ураженому дронами нафтопереробному заводі в російському місті Туапсе була нафта, призначена для експорту. Таку заяву зробив рупор Кремля Дмитро Пєсков.

Прес-секретар диктатора Путіна каже, що подібні удари Сил оборони України збільшують дефіцит нафти на ринках. Як повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, Путін уже встиг відправити до Туапсе чиновника, щоб той на місці контролював гасіння пожежі.

За словами Пєскова, Москва вже вживає заходів щодо ліквідації наслідків атаки на Туапсе "на належному рівні".

Відео дня

"Ведеться напружена робота щодо недопущення ударів київського режиму по території РФ", – цитує його ТАСС.

Атака на Туапсе

Сили оборони України вже не раз відправляли дрони на нафтобазу в Туапсе. Дані супутникових знімків свідчать про те, що знищено або пошкоджено більше половини резервуарів на НПЗ.

Вночі 28 квітня об'єкт знову опинився під ударом. Нафтопереробний завод "Туапсинський" у Краснодарському краї атакували всього через 4 дні після попереднього нальоту. Там почалася масштабна пожежа. У мережі публікують кадри розливу нафтопродуктів, які продовжують горіти.

Вогонь продовжують гасити. Місцева влада заявила, що людей, які проживають поблизу, буде евакуйовано.

