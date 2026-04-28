Скасувань не уникнути: у Wizz Air найгірша серед авіакомпаній Європи ситуація з запасами авіапалива

Угорський лоукостер найменше захищений від таких ризиків.

Угорський лоукостер Wizz Air може незабаром зіткнутися з серйозними проблемами, пов'язаними з нестачею авіаційного палива на тлі війни в Ірані.

Як пише Express з посиланням на дані брокерської фірми XTB, Wizz Air більше за всіх серед європейських авіакомпаній постраждала від проблем з постачанням авіаційного палива, спричинених закриттям Ормузької протоки, оскільки вона найменше застрахована від подібних ризиків.

Дані показують, що рівень хеджування паливних ризиків у Wizz Air становить лише 55%, порівняно з 80% у RyanAir, 77% у Lufthansa та 70% у easyJet. Це означає, що угорська авіакомпанія раніше за інших зіткнеться зі зростанням цін на авіаційне паливо.

За даними XTB, зараз Wizz Air несе серйозні збитки за кожним незастрахованим рейсом, що означає, що пасажири цього літа можуть зіткнутися зі скасуванням рейсів в останній момент.

"Wizz Air стикається з дилемою, для якої немає хорошого рішення: літати в збиток або скоротити маршрутну мережу і втратити цінні слоти в аеропортах", – зазначають аналітики брокерської компанії.

За їхніми словами, для туристів, які планують літній відпочинок, наслідки кризи виходять за межі лише цін на квитки.

"Очікуйте введення паливних зборів у найближчий час, реального ризику скасування рейсів навіть незадовго до вильоту та погіршення якості обслуговування, оскільки авіакомпанії скорочують витрати в інших сферах, щоб компенсувати витрати на паливо. Підвищення тарифів і реальний ризик скорочення маршрутної мережі в розпал літнього сезону зараз є базовим сценарієм, а не песимістичним", – додають вони.

Експерти вважають, що ситуація в Ормузькій протоці має стабілізуватися до липня, щоб запобігти найважчому літу для європейських авіакомпаній з часів пандемії. За даними XTB, у найгіршому випадку запаси палива можуть впасти до критичного рівня протягом 8-9 тижнів.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше видання Financial Times повідомило, що європейські авіакомпанії використовують кризу з постачанням авіаційного палива, щоб чинити тиск на владу Великої Британії та Євросоюзу з метою скасування низки покращень для пасажирів, проти яких вони виступають, включаючи плани дозволити пасажирам безкоштовно провозити дві ручні сумки на кожному рейсі, екологічні податки та зміни у схемах компенсації пасажирам. Особливо активним серед них є генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді.

Тим часом міністр промисловості та туризму Іспанії Жорді Ереу закликав туристів купувати квитки на літаки "якнайшвидше", поки ціни не злетіли до небес через зростання цін на авіапаливо.

