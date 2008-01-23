Слідом за п`яницями і повіями всіх білорусів змусять відбивати світло

Міністерство внутрішніх справ Білорусії зобов`язало всі вітчизняні підприємства, які займаються пошиттям одягу, забезпечувати її флікерами - елементами, які відбивають світло,повідомляє "Телеграф". Чиновники пояснюють цю вимогу турботою про безпеку громадян на дорогах в темний час доби.

За словами провідного фахівця "Беллегпрома" Лариси Нефедової, световідбивні смуги, згідно зі стандартом, необхідно нашивати так само, як і на спецодязі. "Стрічка повинна йти по рукаву, по низу куртки, на спині і боках", - пояснила вона, додавши, що в результаті "на пішоходові буде більше стрічок, ніж на інспекторові ДАІ".

Вимога МВС поширюється на всі предмети верхнього одягу: куртки, пальто, блузи, піджаки і жакети. У зв`язку з використанням додаткових матеріалів, відзначає провідний фахівець "Беллегпрома", одяг подорожчає приблизно на 30 тисяч білоруських рублів (близько 14 доларів).

Раніше деякі категорії громадян Білорусії вже були забезпечені флікерами. Зокрема, світловідбивачі своїм клієнтам почав роздавати вітебський витверезник, співробітники ДАІ, зі свого боку, вирішили забезпечити флікерами повій, що працюють на трасах. А Бобруйський райвиконком купив ці предмети для місцевих школярів. Останніх, як повідомляється, без флікерів тепер не пускають на дискотеки, відзначає Лента.ру.