В будинку Гітлера організують центр для мігрантів

В центрі іммігранти зможуть відвідувати мовні курси та різні заходи, що допоможуть облаштуватися на новому місці. Австрійська влада зараз веде переговори з власницею, угода може бути укладена найближчим часом.

Про це пишуть Известия.

Настільки пильна увага до будівлі спричинена бажанням влади покласти край суперечці про те, що ж з ним робити.

Все почалося з того, що в 2012 році власниця будинку, Герлінда Поммер, вирішила продати триповерховий особняк за €2,2 млн. При цьому будинок з 1972 року знаходиться в оренді у МВС Австрії, щомісяця поліцейські перераховують власниці €4,7 тис. «Народна допомога» стане орендувати будівлю не у власниці безпосередньо, а у міністерства.

Поліція кілька десятиліть тому вибрала цей маєток не випадково. Як розповів глава прес-служби МВС Австрії Карл-Хайнц Грундбек, це було зроблено, щоб неонацисти не могли його використовувати в якості культового місця. При цьому самі поліцейські тільки орендують будинок, ніяких служб МВС у ньому не знаходиться.

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Як тільки стало відомо про намір фрау Поммер продати будинок, депутат австрійського парламенту, соціал-демократ Гаррі Бухмайер створив робочу групу з представників різних політичних партій, яка і визначила майбутнє маєтка.

До вересня 2011 року в будинку розташовувалася благодійна організація, яка допомагає дітям з розумовими і фізичними відхиленнями.

У 1880-х роках (Гітлер народився в 1889-му) на першому поверсі будівлі була пивна «У Поммерів», а сім'я Шикльгруберів знімала кімнату на другому поверсі. У 1938 році партійний бонза Мартін Борман відкрив у особняку музей нацистського мистецтва. У 1952 році будівлю повернули історичним власникам - сім'ї Поммерів. З тих пір в будинку побували міська бібліотека, школа, банк, технічний інститут, благодійний центр. Поруч з будинком встановлено камінь, привезений з каменоломні концтабору Маутхаузен. На камені напис: «За свободу, мир і демократію. Не допустимо фашизму знову, мільйони вбитих волають до нас».

Головна проблема в нинішніх переговорах - якщо до будівлі в'їде центр для мігрантів, то всередині доведеться проводити перепланування. Однак фрау Поммер ставиться до цієї ідеї без особливого захоплення. Але оскільки вона розуміє, що у спокої її особняк не залишать, і продати його першим-ліпшим покупцям теж не дозволять через побоювання появи в ньому все тих же неонацистів, швидше за все, їй доведеться погодитися на нинішню пропозицію.