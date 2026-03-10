Кінець епохи: легендарні ракетні крейсери США йдуть на пенсію

Старіння кораблів і високі витрати на обслуговування змушують Військово-морські сили США поступово замінювати їх сучаснішими есмінцями.

Військово-морські сили США почали поступово виводити з експлуатації ракетні крейсери класу Ticonderoga-class cruiser – один із найвідоміших типів бойових кораблів американського флоту. Колись ці судна називали "плавучими фортецями", однак нині вони вважаються надто дорогими в обслуговуванні та технологічно застарілими, пише Focus.

Крейсери цього класу були створені у 1980-х роках для захисту авіаносних ударних груп від загроз з боку СРСР. Водотоннажність кораблів становить близько 9800 тонн, а на борту розміщено 122 вертикальні пускові установки для ракет.

Потужні "морські арсенали"

Центральним елементом цих кораблів стала бойова система Aegis Combat System з радаром AN/SPY-1 radar. Вона здатна відстежувати та координувати сотні цілей одночасно.

Крейсери виконували роль командних центрів для авіаносних груп, координуючи протиповітряну оборону флоту. Також вони могли здійснювати високоточні удари крилатими ракетами Tomahawk.

Проблеми через вік кораблів

Попри значні можливості, більшість кораблів цього класу вже перевищили запланований термін служби у 30 років. За даними аналітичного порталу 19FortyFive, на багатьох суднах виникають проблеми з корозією, тріщинами корпусу та механічними системами, що значно підвищує витрати на ремонт.

Програма модернізації, яка мала продовжити службу кораблів у 2010-х роках, зрештою виявилася надто дорогою та затягнулася.

Заміна новими кораблями

Натомість американський флот дедалі більше покладається на есмінці класу Arleigh Burke-class destroyer. Вони оснащені сучаснішими радарами, новим програмним забезпеченням та потребують меншого екіпажу.

Хоча ці есмінці мають менше ракетних установок, вони компенсують це більш досконалими технологіями та нижчими витратами на експлуатацію.

Дискусії у США

Попри рішення флоту, частина американських політиків виступає за продовження служби крейсерів "Тікондерога". Вони наголошують, що ці кораблі мають більшу кількість пускових установок для ракет, ніж нові есмінці.

Втім, у ВМС США наполягають на необхідності спрямувати ресурси на розвиток нових технологій і сучасних бойових платформ.

