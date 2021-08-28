Суд порахував, що сімейна пара знищила майно власного сина.

Американець Девід Веркінг відсудив у своїх батьків майже 45 тис. доларів після того, як вони викинули його велику колекцію порно і секс-іграшок.

Про це повідомляє Daily Star.

Суд схвалив позов 43-річного чоловіка до свого батька і матері ще в грудні, проте тоді була невідома остаточна сума компенсації.

Мова йде про десяток коробок з журналами, фільмами та секс-іграшками, які Девід зберігав у будинку своїх батьків, де жив 10 місяців після розлучення з дружиною у 2016 році. Через деякий час після переїзду з батьківського дому в місто Мансі, штат Індіана, чоловік виявив пропажу своєї колекції.

Читайте такожПорносайт викупив домен закритого відеохостингу, після чого порно з'явилося на сайтах провідних американських ЗМІ"Відверто кажучи, Девід, я надав тобі велику послугу, позбувшись від усього цього", - писав тоді йому його батько.

Зараз стало відомо, що подружня пара з Мічигану Бет і Пол Веркінги повинна заплатити йому 30,4 тис. доларів за саму колекцію і ще 14,5 тис. на покриття судових витрат.

Нагадаємо, раніше цього року в штаті Каліфорнія понад 30 жінок подали до суду на компанію PornHub за поширення відвертих відеороликів з їх участю. За їх словами, відеозаписи були завантажені без їх згоди.

Автор: Станислав Кожемякин