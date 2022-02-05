Користувачі активно публікують нові відео у гілці тренду.

Американська молодь у TikTok запустила тренд, у якому користувачі висловлюються про нову війну Росії проти України. При цьому багатьох українців ставлення однолітків з-за океану здивувало й збентежило.

Наразі тренд з треком Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame налічує тисячі роликів. У відео молоді американці переважно заявляють: дайте мені банку згущеного молока і наплічник – і я поборю Росію.

"Дай мені молока, пачку чіпсів з манго, коробку булочок, диявольський плейліст… чотири "Рево", і я отримаю Росію до обіду", – ділиться користувач ricko_mode2.

"Дайте мені п’ять пляшок водки… , кишеньковий ніж і одну цигарку.. і я покінчу з цією Росією сьогодні ж", – обіцяє інша користувачка зі США maditheestallion69.

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Інші користувачі пропонують їх висадити на територію України, і вони, мовляв, за лічені години приєднають її до США.

Своєю чергою, російських підлітків такий тренд образив і вони відгукнулися.

"Тільки ми можемо писати про *** в Росію, … а не ці тупі підлітки з холодною кавою в руках", – заявляє користувачка raniliyy1, додавши, що у неї "горить з цього тренду".

Росіянка під ніком velorck опублікувала зустрічне відео: "Закиньте мене в Америку з двогодинним запасом Макдональдса, горілки і підручником географії… Ми додамо Росії 50 нових регіонів … Путін президент світу".

Своєю чергою, ролики у гілці тренду почала активно публікувати українська молодь. Українці поставилися до "легкого завоювання" скептично.

Користувачка lilysomak відповіла, що таким підліткам треба "просто дати закарпатського вина": "Ці мамині царапинки вірять, що вони сильніші за людей, які живуть у гуртожитках. Серйозно? Ми в дитинстві дивилися, як бабуся котів топить. Змусити їх ходити в туалет на подвір’я, проїхатися полтавською маршруткою, дати їм закарпатського вина – і все: закінчиться їхня Америка".

До "шановних хоробриків" звернулася українка під нікнеймом mariannamatsola: "Ви хочете сказати, що сильніші за людину, яка у 12 років у Закарпатті вела бізнес з квартирантами і кожен ранок їздила до потягу роздавати візитівки свого хостелу по вагонах без знання англійської".

Також вирішили, що зі США можна зробити українську область до 11:00 ранку: "Я до кожного з чотирьох іспитів починала готуватися за 20 один до початку. Я нічого не боюся. Пустіть мене у Штати, і ми матимемо нову область об 11:00", – ділиться vasilkoviymed.

"Дайте мені вагон плацкарту влітку, три літри самогону та кілограм пиріжків з лідером з одеського привозу, і я доведу цим американцям, що вони ще не готові", – заявила українка під ніком zrizana_kosa.

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