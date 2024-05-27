Матча є естетично привабливим, а ще - корисним для здоров'я. Втім, є нюанс.

Інтерес до чаю матча неухильно зростає протягом останніх кількох років. Експерти відзначають, що цей напій є естетично привабливим, а ще - корисним для здоров'я. Про це пише USA Today.

"Чай матча став популярним у західному світі завдяки привабливим фотографіям цього яскраво-зеленого напою в соціальних мережах, які з’являються скрізь", — розповідає зареєстрований дієтолог із Вірджинії Керолайн Томасон.

Матча - це різновид зеленого чаю, який готується з тонко подрібненого листя зеленого чаю в порошок. Має злегка землистий смак. Цей напій походить з Китаю, але матча, який споживають сьогодні, значною мірою вплинув на Японію.

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Матча містить деяку кількість кофеїну, але багато хто любить його як альтернативу каві, оскільки він містить не так багато цієї речовини. У чашці матча міститься близько 70 мг кофеїну, що дорівнює порції еспресо і трохи менше, ніж чашці кави.

"Чай матча також містить сполуки, які уповільнюють засвоєння кофеїну, тому ми не отримуємо такого сплеску та падіння енергії", - каже Томасон.

Але, зазначає вона, ті, хто надмірно хвилюється або нервує від кофеїну, все одно мають уникати матча.

"Ви можете не любити пити напої з кофеїном, такі як матча, незважаючи на те, що в них менше кофеїну та вони мають інший вплив на рівень енергії, ніж кава", - розповідає експерт.

Дослідження показали, що зелений чай пропонує цілу низку переваг для здоров’я, включаючи протизапальні властивості та можливу допомогу в профілактиці захворювань.

Як різновид зеленого чаю, матча також має багато з цих переваг - зокрема, може покращити здоров’я печінки, мозку та серця.

"Всі типи зеленого чаю також мають високий вміст антиоксидантів і містять сполуку під назвою ECGC, яка, як було показано, покращує метаболізм і може впливати на втрату жиру при постійному прийомі", - додає Томасон.

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