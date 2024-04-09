Важливо намагатися підтримувати активність тварини, поки на вулиці ще світло, аби вночі їй не хотілося гратися.

Зазвичай якщо протягом дня простежити за своїм котом, то можна застати його під час дрімоти. Проте як тільки ви захочете лягти спати, то кіт не дасть вам цього зробити, через що їхні господарі часто не висипаються. Тому якщо ваш домашній улюбленець не дає вам спати вночі, то не переймайтесь, адже ви такі не одні, з цією проблемою стикається багато людей, у виданні Cattitude daily пояснили чому.

Активність котів на світанку та в сутінках

Технічний термін для того, аби описати котячий цикл сну, має назву "сутінковий". Водночас люди мають денний, а хом'яки - нічний. Сутінковий же відноситься до всіх тварин, які найбільш активні на світанку та в сутінках.

"У дикій природі ці часи з обмеженим освітленням ідеально підходять для полювання. Навіть у домашніх умовах коти відчувають природний інстинкт набігати кола по будинку, коли сонце наближається до горизонту. Цей інстинкт вкорінювався поколіннями, і навіть найчутливіший домашній котик не може йому протистояти", - пояснюють у публікації.

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Денний сон призводить до активності вночі

Попри те, що коти є сутінковими тваринами, їхній графік сну залежить від інших життєвих факторів. До прикладу, переважна більшість домашніх котів проводять свої дні в самотності, поки люди на роботі або займаються своїми справами. Тому вони не мають нічого, крім порожнього будинку, через що і нудьгують. Інколи нудьга може призвести до пустощів, проте коти бажають провести ці денні години уві сні.

До того часу, як люди лягають спати, кіт витрачає енергію цілого дня, щоб виплеснути її назовні, тому для нього пробігтися по коридору о другій годині ночі є чудовою ідеєю, адже цілий день він спав.

"Коли ваш кіт не дає вам спати вночі, це поєднання його природного циклу сну і того факту, що йому дозволено спати більшу частину дня. Поки ви лежите в ліжку, енергія вашого кота кипить так, що ви не завжди можете її ігнорувати. Відчайдушно бажаючи погратися, багато котів накидаються на сплячих людей або нападають на ноги під ковдрою. Деякі коти також вальсують по будинку, збиваючи речі з полиць, не звертаючи уваги на шум", - додають у матеріалі.

Що з цим можна вдіяти

Проте якщо ви хочете вирішити цю проблему та нарешті виспатися, то є способи, як в цьому переконати вашого кота.

Якщо ваш кіт більшість часу проводить уві сні, то не дивно, що він не спить всю ніч. Тому важливо намагатися підтримувати активність тварини, поки на вулиці ще світло. Коли ви перебуваєте вдома, ви маєте гратися з котом. Наприклад, можна покрутити пір'яну паличку у вітальні або створити головоломку за допомогою їжі.

Проте якщо ви на роботі, то обов'язково залиште тварині іграшки та пазли, а коли повернетеся додому, виділіть для нього хоча б 30 хвилин для ігор. Якщо кіт витрачатиме енергію протягом дня, то вночі буде менш активним.

Крім того, можна запланувати провести активні ігри перед сном, адже так ви втомите кота і зможете спокійно заснути.

"Якщо ви знаєте, що ваш кіт має звичку засиджуватися допізна, зробіть все можливе, щоб він добряче втомився перед тим, як лягти під ковдру. Дозвольте йому побігати за вами по всьому будинку або погратися з його улюбленою іграшкою. Робіть все можливе, щоб витратити максимум енергії", - порадили у статті.

Також до сім'ї можна взяти ще одного кота, це допоможе скласти компанію як вдень, так і вночі. Тому якщо йому захочеться погратися під час вашого сну, він зможе піти до іншого кота, а не до вас.

В разі того, якщо ці поради не допоможуть, ви завжди можете не пускати кота до спальні. Тримайте двері зачиненими або обмежте доступ тварини до безпечного місця в будинку, бажано трохи далі від вашої кімнати, з часом він звикне до такого режиму та не буде вас турбувати.

Інші цікавинки про котів

Раніше експерт пояснила, чому кіт заважає вам працювати за комп'ютером. За її словами, насправді домашній улюбленець намагається захистити вас від робочого перевантаження.

"Ви можете подумати, що вони сідають на ваш лептоп просто тому, що прагнуть вашої уваги. Але важливіша причина полягає у тому, що вони добре знають, що вам насправді потрібно саме в цей момент. Тож звертайте увагу, коли кіт сідає на ваш лептоп, і почніть дбати про самого себе", - порадила вона.

Також було названо 10 найграйливіших порід котів, які будуть гратися з вами цілий день. Серед них є турецька ангора, сіамські кішки, сибірська лісова, менкс тощо.

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