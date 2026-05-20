Іспанське село за 2 години від Мадрида продає землю за безцінь: але є підступний нюанс

Ділянку можна придбати всього за сотню євро.

Це іспанське село, розташоване всього за дві години їзди від Мадрида, настільки спорожніло, що виставляє землю на аукціон за копійки. Однак підступ не в ціні, а в тому, що ви виявите, переїхавши туди.

Як пише indiandefencereview, в історичному центрі Ольмеда-де-ла-Куеста, побудованому з каменю, проживає близько 30 постійних мешканців. Тепер місцева рада продає землю в селі за ціною в кілька сотень доларів, щоб залучити нових людей.

Окремий державний аукціон був опублікований в офіційному державному віснику Іспанії 26 лютого 2026 року. Міністерство фінансів виставило на публічний аукціон 15 сільських ділянок в Ольмеда-де-ла-Куеста в рамках трьох послідовних торгів. Початкові ціни першого з торгів варіювалися від 105 до 600 євро. Ціни на ділянки другого аукціону становили від 263,50 до 1105 євро. Ціни на ділянки третього аукціону, запропоновані після того, як попередні раунди не привернули жодної заявки, починалися з 397,38 євро і піднімалися до 11 198,75 євро за ділянку площею 16,9 гектара.

Покупці приймають ділянки в тому вигляді, в якому вони є, без будь-яких подальших претензій щодо стану або помилок в описі.

Що пропонує село і чого воно не може запропонувати

Ольмеда-де-ла-Куеста пропонує покупцеві тишу, чисте повітря, вузькі тихі вулички та ландшафт пагорбів і лісів. Деякі ділянки, виставлені на аукціон, включають природні печери, які могли б використовуватися як винні погреби.

Але разом з цим є один підступний нюанс – практично повна відсутність місцевих послуг. Школа закрилася 40 років тому через брак учнів. Лікар приїжджає раз на тиждень. Залишається відкритим єдиний бар. У ширшому муніципальному районі проживає близько 3000 осіб, але в самому селі мешкає менше 30 постійних жителів, більшість з яких – люди похилого віку.

"Я не хочу нікого обманювати. Це не те місце, куди можна переїхати і розраховувати знайти роботу. Тут дійсно немає можливостей для працевлаштування", – сказав мер Хосе Луїс Регачо.

Він припустив, що ця земля більше підходить для віддалених працівників, письменників або ремісників, яким тиша важливіша, ніж випадкова торгівля.

