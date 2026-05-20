У світі набирають популярності подорожі 'для переживання горя'

Все більше людей воліють переживати втрату в мальовничих місцях у компанії "однодумців".

Все більше мандрівників по всьому світу бронюють поїздки, присвячені переживанню горя, щоб впоратися з втратою, травмою та душевним болем подалі від повсякденного життя.

Як зазначається в матеріалі Euronews Travel, якщо раніше люди воліли переживати горе тихо, часто на самоті, то тепер багато хто перетворює втрату на спільний досвід, беручи участь у ретритах, цілющих практиках і навіть круїзах для тих, хто сумує, покликаних допомогти пережити душевний біль, травму та смерть у колективній обстановці.

Згідно з прогнозами Global Wellness Institute на 2025 рік, світовий ринок консультацій з питань переживання горя зросте до 4,52 млрд доларів до 2029 року з 2,73 млрд доларів у 2022 році. Це зростання в організації пояснюють "зростаючим прийняттям проблем психічного здоров'я в цілому та пов'язаних з горем проблем зокрема".

Серед інших, подібні послуги туристам пропонують спеціалізовані центри в місті Містра (Греція), на острові Ре (Франція), у місті Гранада (Іспанія), у графстві Сомерсет (Велика Британія) та в окрузі Трелоні (Ямайка).

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, останнім часом туристи все частіше обирають подорожі до так званих "мертвих зон", де можна повністю відключитися від зовнішнього світу.

Також у світі все більшої популярності набуває так званий grocery tourism, що передбачає поїздки в інші країни з метою покупок продуктів у місцевих супермаркетах.

