Від Криму до Москви: Україна перемагає у 'війні дронів', - Atlantic Council

Українські безпілотники дедалі частіше вражають стратегічні об’єкти в Росії, порушують логістику окупаційних військ і посилюють тиск на систему безпеки Кремля.

Україна дедалі впевненіше бере ініціативу у війні безпілотників проти Росії, завдаючи ударів по ключових об’єктах як на фронті, так і глибоко в тилу РФ. Про це йдеться у звіті аналітичного центру Atlantic Council.

Минулими вихідними мешканці Москви стали свідками однієї з найбільших атак українських безпілотників за весь час повномасштабної війни. Удари вразили низку об’єктів у столиці та її околицях, зокрема Московський нафтопереробний завод, роботу якого, за повідомленнями, тимчасово зупиняли.

Це стало черговим епізодом кампанії, яка, за оцінками аналітиків, свідчить про зростання ефективності українських ударів углиб російської території.

Важливим сигналом також називають нещодавні скорочені святкування Дня Перемоги в Москві, які відбулися на тлі загроз атак безпілотників. За оцінками оглядачів, це стало непрямим свідченням посилення тиску на російську систему безпеки навіть у столиці.

Удари по логістиці

Окремо відзначається, що Україна системно розширює використання дронів середньої дальності – від 20 до 200 кілометрів від лінії фронту. Саме ця зона має критичне значення для російської логістики та систем протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що одним із пріоритетів є саме удари по логістиці, складах та командних пунктах противника, а також по елементах ППО.

У звіті також згадується, що Україна активно нарощує виробництво безпілотників і впроваджує нові технології, включно з системами наведення на основі штучного інтелекту та супутникового зв’язку. Серед таких розробок – дрони, які дозволяють уражати цілі на значній відстані та контролювати ключові маршрути постачання.

Аналітики зазначають, що атаки на середній і далекій дистанції вже впливають на російську військову логістику, ускладнюючи постачання військ, зокрема на південних напрямках, включно з окупованими територіями України та Кримом.

Колишні українські посадовці також вважають, що інтенсивність дронових ударів створює додатковий тиск на російську економіку та військову інфраструктуру, поступово переносячи бойові дії на територію самої Росії.

На середній дистанції Україна методично цілиться в російські засоби протиповітряної оборони , логістичні вузли та військову інфраструктуру. Тим часом, далекобійні українські удари завдають серйозної шкоди військовій машині Путіна глибоко всередині самої Росії.

"Результат очевидний: тиск на Україну стабілізувався, тоді як тиск на Росію зріс", – прокоментував колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Удари безпілотників по Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні дрони атакували Нижньогородську область РФ. Ймовірно, уражено нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово.

Місцеві пабліки під ранок повідомляли про прольоти безпілотників над містом, вибухи, а згодом і про пожежу. Місцева влада оголосила, що школярі Кстовського району через атаку переведені на дистанційне навчання.

