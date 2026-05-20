'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: актуальний курс долара і євро на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,44 грн, а євро – 51,55 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 20 травня, знизився на 3 копійки і становить 44,37 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 51,55 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,77 гривні, а євро - за курсом 50,55 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу залишився на попередньому рівні і складає 44,44 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 26 копійок – до 51,55 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 20 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,15 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 1 копійку.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,30 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 11 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,39 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,88 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і становить 51,75 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,00 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: