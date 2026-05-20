Сі зрозумів, що Росія програє в Україні, і Трампу теж час прозріти, - CNN

Саме зараз, як ніколи, настав слушний момент для Трампа скористатися своїм умінням укладати угоди й нарешті зупинити війну в Україні.

Під час візиту до Пекіна президента США Дональда Трампа китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що російський диктатор Володимир Путін одного разу може пошкодувати про вторгнення в Україну, і нові тенденції на полі бою свідчать про те, що він має рацію.

Як пише CNN, цього року Путін розраховував, що його війська захоплять весь Донбас, але цього не сталося. Цього року саме Україна, а не Росія, домоглася територіальних надбань, а також завдала величезних втрат російським військам, які становлять від 30 000 до 40 000 убитих і поранених на місяць.

"Сам Путін нещодавно заявив, що війна може "наближатися до кінця" – вражаюча заява від лідера, який неодноразово представляв цю війну як екзистенційну боротьбу, що вимагає нескінченних жертв", – підкреслило видання.

Цілі війни Путіна на момент вторгнення включали повне підпорядкування України, ослаблення НАТО як альянсу та відновлення Росії як домінуючої євразійської держави.

"Ці цілі стають дедалі недосяжнішими для Москви: поле бою та результат війни тепер зосереджені на Донбасі, і у російських військ немає шансів захопити Київ – початкову мету Путіна", – підкреслило видання.

Таким чином, як зазначило видання, Путін не може похвалитися жодними результатами у своїй війні проти України, і, схоже, ситуація лише погіршується з кожним місяцем.

Висловлювання Сі

Повертаючись до висловлювання Сі, журналісти зазначили, що це важливо не тільки з точки зору того, що воно може говорити про Росію. Воно також важливе з точки зору планів Китаю щодо Тайваню.

Тим часом у США є можливість посилити обережність Сі Цзіньпіна. "Розумним кроком зараз є зміцнення НАТО та його підтримки України, щоб продемонструвати Путіну, що у нього немає шансів на відновлення позицій, і Сі Цзіньпіну, що дії щодо Тайваню зустрінуть скоординовану відповідь", – висловили думку журналісти.

Можливість Трампа

Мета Трампа щодо України – закінчити війну дипломатичним шляхом. Але, як підкреслило видання, дипломатія зайшла в глухий кут, тому що Україна не бажає віддавати землі, а Росія не бажає підписувати угоду без цього.

При цьому в основі дипломатії Трампа лежало припущення, що Україна, як слабша держава, повинна піти на поступки за столом переговорів, інакше вона програє війну на полі бою.

"Це припущення, колись сумнівне, тепер є хибним", – підкреслили журналісти та додали, що нові реалії на полі бою надають нові можливості для успіху дипломатії.

Для Трампа найкращий шанс закінчити війну зараз полягає не в припущенні слабкості України, як це він робив досі, а у визнанні зростаючої вразливості Росії.

"Тепер є важелі тиску, щоб змусити Україну піти на врегулювання на умовах, прийнятних для неї, і Вашингтон повинен цим скористатися", – підсумували журналісти.

Переговори про закінчення війни в Україні

Останній раунд переговорів про закінчення війни в Україні за посередництва США відбувся в лютому. З того часу активність була незначною.

Сторони не раз заявляли, що ходу переговорів заважає війна США проти Ірану, яка триває з кінця лютого.

