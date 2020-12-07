На таємничий стовп натрапив місцевий житель під час прогулянки з собакою.

Новий загадковий моноліт з блискучою поверхнею висотою близько трьох метрів виявили на британському острові Уайт.

Читайте такожЗагадкові прадавні статуетки Венери отримали нове поясненняЯк передає Sky News, його знайшов місцевий житель Том Данфорд під час прогулянки з собакою.

«Я знаю всі ці історії про моноліти, про що останнім часом повідомляють, тому я відразу ж його розпізнав... Людина, яка поставила його там, знає, що робить... Це все хтось жартує, не вірю я в конспірологічні теорії», – зазначив Данфорд.

Зазначається, що поки не зрозуміло, хто і з якою метою встановив моноліт. Однак, місцевим жителям він припав до душі.

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Автор: Катерина Шварц