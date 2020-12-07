Новий загадковий моноліт з блискучою поверхнею висотою близько трьох метрів виявили на британському острові Уайт.
Читайте такожЗагадкові прадавні статуетки Венери отримали нове поясненняЯк передає Sky News, його знайшов місцевий житель Том Данфорд під час прогулянки з собакою.
«Я знаю всі ці історії про моноліти, про що останнім часом повідомляють, тому я відразу ж його розпізнав... Людина, яка поставила його там, знає, що робить... Це все хтось жартує, не вірю я в конспірологічні теорії», – зазначив Данфорд.
Зазначається, що поки не зрозуміло, хто і з якою метою встановив моноліт. Однак, місцевим жителям він припав до душі.
Загадкові моноліти в США і Румунії: що відомо
- 18 листопада металевий моноліт висотою близько трьох метрів знайшли в пустелі американського штату Юта. Через десять днів таємничий об'єкт раптово зник, хто його прибрав, невідомо.
- Водночас подібну конструкцію знайшли в місті П'ятра-Нямц на півночі Румунії. Обеліск з'явився на пагорбі Батка-Доамней у місці археологічних розкопок поблизу стародавньої Петродавсько-Дакійської фортеці.
- Пізніше ще один дивний стовп виявили на вершині гори Пайн в місті Атаскадеро (Каліфорнія, США).
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