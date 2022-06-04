На них склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону України.

На Буковині прикордонники затримали шістьох чоловіків, які незаконно намагалися втекти до Молдови.

Як повідомляє Держприкордонслужба, на ділянці відповідальності відділу "Сокиряни" наряд відділення "Вашківці" виявив поблизу кордону трьох осіб, котрі, як побачили військовослужбовців, почали втікати.

"За результатами пошукових заходів на околиці населеного пункту Грубно вдалося затримати втікачів. До лінії державного кордону чоловікам залишалося близько 500 м. Із собою "туристи" мали документи, що підтверджували громадянство України", - додали у ДПСУ.

Згодом прикордонники встановили, що всі троє є мешканцями Слов’янська Донецької області.

За аналогічних обставин, цієї ж ночі, охоронці кордону затримали ще трьох порушників, а саме – мешканців міст Полтава та Запоріжжя. Чоловіки намагалися порушити кордон на ділянці відділу "Мамалига", де були затримані нарядом відділення "Подвірне", за 100 метрів від державного кордону.

"Всіх затриманих осіб доправлено до прикордонних підрозділів для притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

За цими фактами прикордонники направили повідомлення співробітникам Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 336 ККУ "Ухиляння від призову за мобілізацією", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Одещині колишній прикордонник переправляв ухилянтів до Молдови.

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