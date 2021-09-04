Скорик заявив, що він та його однодумці малювали з колишнього президента портрети, ніби ікони.

Колишній президент України Петро Порошенко поїхав до Харкова, де сьогодні він підтримав кандидата у мери міста Олександра Скорика. Проте подія так би і залишалася без великої уваги, якби не промова самого Скорика. У ній він назвав Порошенка "гетьманом" та декілька разів дуже комічно хвалив політика.

Промову Скорика опублікували у Telegram-каналі "ТРУХА Харків".

Так, спочатку кандидат у мери дуже розхвилювався. Він як міг намагався себе опанувати, після чого почав комічно закидати Порошенка лестощами.

"До нас сьогодні приїхав наш гетьман, якого ми любимо. Наш гетьман, за якого ми йшли у бій з 14-го року. З якого малювали собі портрети, як ікони", - сказав Скорик про колишнього президента.

Окрім цього він зазначив, що його надмірну любов до Порошенка помітила навіть його ж дружина. Усі присутні посміялися над жартом Скорика, а він продовжив своє підлабузництво.

Скорик, який хоче стати мером Харкова, заявив, що хоче досягти таких же успіхів у бізнесі, як і Порошенко. Він похвалив родину політика та його досягнення, після чого завершив свою промову.

Читайте такожПредставника окупаційної влади у Севастополі раптом прорвало на одкровення (відео)У мережі жартують над лестощами від Скорика та зазначають, що він мав стримувати свої емоції. За думкою користувачів, кандидат у мери мав би прагнути до успіхів у політиці, а не жадати успіхів у бізнесі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що прокурор Медведчука на засіданні в суді креслив будиночок, схожий на тюрму.

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Автор: Іван Бойко