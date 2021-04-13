Це не перший раз, коли Біч потрапляє під цензуру.

Алгоритм соцмережі Facebook переплутав назву французького міста Біч у департаменті Мозель з англійською лайкою і видалив його сторінку.

Читайте такожКитайська компанія заборонила співробітницям народжувати без дозволуМісто Біч було цензуровано Facebook, який сприйняв його назву за лайку. Тому американська соцмережа не опублікувала сторінку мерії, яка була змушена створити нову сторінку у Facebook, "Мерія 57230", для інформування своїх громадян, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France TV Info.

Муніципалітет на своїй новій сторінці у Facebook заявив, що подав апеляцію. На даний момент "офіційна сторінка завжди залишається невидимою, а процедура оскарження може тривати кілька місяців".

Варто зазначити, що інші муніципалітети в регіоні Pays de Bitche вирішили не ризикувати та перейменувати свої сторінки у Facebook. Наприклад, так зробили в селі Рорбах-ле-Біч, пояснивши, що "не в наших правилах заперечувати назву нашого прекрасного села, але очевидно, що Facebook, полює на цей термін, зрозуміло чому".

Це не перший раз, коли Біч потрапляє під цензуру. У 1881 році посол США у Франції Леві Парсонс Мортон оскаржив місце розташування американського посольства на площі Біч в Парижі, названому на честь воєнних заслуг міста. Мортон попросив паризьку владу перейменувати площу – назву змінили на Place des États-Unis.

Як повідомлялося, австрійське село Фукінг (Fucking) змінило свою назву, оскільки його мешканці вже стомилися від гиготіння, яке ця назва викликала в англомовному світі, і від відвідувачів, які крали його вивіски.

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Автор: Ірина Погоріла