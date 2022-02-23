Дипломатів вивозять на Батьківщину "для захисту їхнього життя і безпеки".

У російському посольстві в Києві підтвердили інформацію про те, що перед запланованою евакуацією їхні співробітники спалювали документацію.

Про це представник посольства розповів у коментарі пропагандистського ТАСС.

"Це планова процедура. У таких випадках, як зараз, є набір заходів, які потрібно застосувати, в тому числі з міркувань безпеки", - сказав дипломат на умовах анонімності.

Як писав УНІАН, у Львові місцеві мешканці викликали до генконсульства РФ пожежників, оскільки помітили на території диппредставництва вогонь. Проте дипломати рятувальників не пускали. У мережі допустили, що росіяни спалювали документи.

Евакуація російських дипломатів

23 лютого Росія розпочала негайну евакуацію персоналу з усіх диппредставництв України. В Москві, 22 лютого, плани вивезти співробітників нібито для "захисту їхнього життя й безпеки".

Того ж дня в Києві під російським посольством відбулась акція проти агресії РФ. Учасники заходу тримали плакати зі згадками про Путіна, окупацією Криму і нову збройну ескалацію Кремля.

Наразі на кордоні України зосереджено майже 200 тисяч військ Росії, які, як побоюється Захід, Путін може залучити до широкомасштабного наступу.

21 лютого Путін визнав "ЛДНР", після чого слідувала нова хвиля провокацій з боку російських найманців на Донбасі.

Крім того, Росія у вівторок офіційно схвалила використання регулярної армії за кордоном. Перші танки ЗС РФ в’їхали в ОРДЛО ще у ніч на 22 лютого.

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