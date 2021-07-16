Протягом трьох років Моррісон ухилявся від запитань про імовірний інцидент, який заплямував його репутацію.

Прем’єр Австралії Скотт Моррісон під час розмови на радіо заявив, що він не клав у штани в "МакДональдс" у 1997 році.

Про це пише Gizmodo.

Мем про випадок у закладі запустив в мережі напередодні виборів у 2019 році сіднейський музикант Joyride.

Він переповів слова друга, який тоді працював у ресторані, що інцидент начебто стався у приміському Макдональдс після поразки місцевих регбістів на Суперфіналі 1997 року.

Читайте такожУ Тель-Авіві зберуть ДНК всіх домашніх собак (відео)У розмові на радіо після обговорення ситуації з коронавірусом австралійський прем’єр вкінці запитав у ведучих: "Ей, я можу дещо пояснити, що відбулося багато років тому?". На що ведуча додала, чи не йдеться про відомий жарт 1997 року.

Моррісон назвав його "повною маячнею": "Це найбільший міський міф, який коли-небудь існував".

Протягом трьох років Моррісон ухилявся від запитань про імовірний інцидент, який заплямував його репутацію. Чоловіка навіть підколювали, чи не хоче він забігти у Макдональдс.

А у вересні 2019-го Моррісон сам виступив з дивною промовою перед журналістами й представниками бізнесу: "Що насправді відбулося у Макдональдс у 1997 році? Це залишиться таємницею". Після цього натовп вибухнув сміхом.

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Автор: Іван Бойко