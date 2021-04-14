Інцидент потрапив на відео / скріншот
У Миколаєві чоловік рухався перед трамваєм кілька кварталів.
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Інцидент потрапив на відео, зняте реєстратором.
Чоловік спробував зупинити трамвай, що вже почав рух, але не встиг.
Він на деякий час зник з поля зору, після чого вибіг на рейки.
Так він рухався кілька кварталів. Чоловік навіть встиг повернутися і показати водієві непристойний жест.
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