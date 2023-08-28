Йдеться про ультра оброблену їжу - газовану воду, снеки, чіпси, швидкі обіди, полуфабрикати та інші варіанти шкідливих продуктів.

Вживання ультраоброблених харчових продуктів може підвищити ризик серцевих захворювань. Йдеться про продукти класифікації UPF - снеки, газовану воду, "швидкі" обіди, та іншу вже готову до споживання їжу.

Вчені виявили переконливий зв’язок між споживанням таких продуктів та ймовірністю настання інсульту, інфаркту, гіпертонії або інших проблем з серцем, зазначає Independent.

Йдеться одразу про два нові дослідження, які представили лікарі на щорічній зустрічі Європейського товариства кардіологів в Амстердамі.

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Одне з них провели вчені Четвертого військово-медичного університету в Китаї. Вони оцінили результати 10 дослідів, які охоплювали 325 403 осіб із щонайменше 38 720 випадками серцево-судинних захворювань.

З'ясувалося, що 10-відсоткое збільшення споживання продуктів UPF в рамках денної норми калорій дорівнює підвищенню ризику серцевих захворювань на 6%. Найменший ризик спостерігався у тих, хто вживав відповідних продуктів на 15% менше від загального споживання калорій. Вчені дійшли висновку, що поживання великої кількості UPF "було значною мірою пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних хвороб".

Як підкреслив на зустрічі Генрі Дімблб - член ради директорів Департаменту довкілля, продовольства та сільського господарства Британії, відповідні висновки мають стати "тривожним дзвіночком" для багатьох країн світу.

"Британія дійсно "погана" в питанні вживання ультраобробленої їжі. Це накопичить чимало проблем у майбутньому... Якщо ми нічого не зробимо, то NHS (Національна служба охорони здоров'я Англії - УНІАН) зіткнеться із хвилею шкоди", - підкреслив він.

Інше дослідження провели в Австралії. Воно виявило зв’язок між споживанням продуктів UPF та виникненням серцево-судинних захворювань й гіпертонії серед жінок середнього віку.

Експеримент провели вчені Сіднейського університету. Вони проаналізували дані про здоров’я близько 10 000 жінок віком 46-55 років, які були залучені до програми "Австралійського довгострокового дослідження здоров’я жінок". Дані про стан їхнього самопочуття фіксували протягом 15 років.

В середньому всі жінки вдень споживали до 26,6% продуктів UPF в рамках добової норми калорій. За цей час вчені виявили 1038 випадків серцево-судинних захворювань і 4204 випадків гіпертонії.

Вчені помітили, що більше споживання UPF продуктів серед жінок середнього віку безпосередньо пов’язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань і гіпертонії.

"Ці висновки підтверджують мінімізацію споживання UPF як компонента здорової для серця дієти", - йдеться у дослідженні.

Також результати дослідів показали, що, можливо, шкоду організм отримує не тільки за рахунок великого вмісту солі та жиру, яким зазвичай відомі продукти UPF.

"Якщо під час обробки харчових продуктів використовують щось шкідливе, то це катастрофа", - сказав Дімблбі.

Лікар перерахувала продукти, які вважаються "друзями інсульту"

Раніше лікар та відомий експерт у сфері здоров'я Сара Джарві перерахувала продукти, які вважаються першими "друзями інсульту". Йдеться про їжу, яка здатна викликати підвищення кров'яного тиску, тому людям, які мають проблеми з серцем, їх вживати не слід.

Перше за все, йдеться про обмеження кількості солі в раціоні, вказала Джарві. Тому копчені продукти, такі як салями, інші ковбаси, солена риба й закуски - табу.

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