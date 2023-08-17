Італійський ресторан на Сицилії шокував відвідувачів. З гостей стягнули 20 євро за розрізання торта, який ті принесли на святкування дня народження.
"З родини в Італії стягнули 20 євро за розрізання торта на 20 частин, які вони купили самі. Вони замовили їжу та напої на суму 121 євро, але з них стягнули додаткову плату. Якщо це не зловживання службовим становищем, то мені цікаво, що це!", — йдеться в оригінальному твіті поруч із фотографією рахунку.
Користувачі соцмереж були шоковані подібною ситуацією. Однак, це не перший випадок, коли італійський ресторан стягує зі своїх клієнтів неочікувану плату за обслуговування.
Дивні випадки з обслуговуванням в Італії
Нещодавно повідомлялось про британського туриста, з кого додатково взяли 2 євро за розрізання сендвіча навпіл.
"Нам довелося використовувати дві тарілки замість однієї, і час на їх миття подвоївся, а потім два килимки. Це був не простий підсмажений бутерброд, усередині також була картопля фрі. Нам знадобився час, щоб розрізати його на дві частини", - намагались виправдатися у закладі.
УНІАН також розповідав, що в Італії всі відвідувачі громадських басейнів зобов'язані носити шапочку для плавання, в іншому випадку їх можуть просто туди не пустити.