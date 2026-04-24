Шахраї масово продають фейкову каву: чим заміняють зерна

Шахраї масово підміняють кавові зерна соєю на тлі рекордного зростання цін.

На європейському ринку дедалі частіше фіксують випадки продажу підробленої кави, яку складно відрізнити від оригіналу навіть за упаковкою. Шахраї використовують дешевші інгредієнти, зокрема сою, щоб знизити витрати й збільшити прибуток, пише WP Finanse.

За даними галузевих джерел, одним із найпоширеніших способів фальсифікації є заміна кавових зерен смаженими соєвими бобами. Вони мають темний колір і гіркуватий аромат, що робить їх схожими на справжню каву, особливо у меленому або розчинному вигляді. Через це без спеціального лабораторного аналізу підробку виявити складно.

Окрему проблему становить імітація упаковки відомих брендів, яку активно продають через інтернет-магазини. Споживачі часто не підозрюють, що купують неякісний продукт.

Представник італійської компанії Lavazza Джузеппе Лавацца підтвердив, що підроблена продукція бренду вже з’явилася на європейському ринку. Водночас у компанії наголошують, що не планують змінювати рецептури через подорожчання сировини.

"Ми ніколи не змінюємо купажі, ми поважаємо склад кави. Ми поважаємо споживача і не хочемо його обманювати", – заявили в компанії.

Експерти пояснюють, що поширення підробок пов’язане зі стрімким зростанням світових цін на каву. У 2024 році вони підскочили на 39%, зокрема через несприятливі погодні умови у ключових країнах-виробниках – Бразилії та В'єтнамі, що призвело до зниження врожаїв.

Дослідження аналітичних центрів показують, що торік мелена кава подорожчала більш ніж на 30%, а розчинна – майже на 16%. Очікується, що у 2026 році ціни зростатимуть і далі, щонайменше на 4–8% у першій половині року.

Експерти радять звертати увагу на ознаки підробки: занадто світлий колір меленої кави, неприродний запах або надто швидке вбирання води можуть свідчити про домішки. Водночас характерний аромат справжніх кавових зерен залишається головною ознакою якісного продукту.

Попри високі ціни, аналітики допускають, що за сприятливих погодних умов у Бразилії в середині 2026 року можливе часткове здешевлення кави.

Нагадаємо, навіть якщо брати якісні зерна та користуватися правильним обладнанням, результат у чашці часто виходить нерівномірним: кава буває то занадто слабкою, то занадто гіркою. Зазвичай це пов’язано з однією поширеною помилкою – неправильним співвідношенням кави та води, хоча важливу роль відіграють і інші фактори.

