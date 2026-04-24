Трамп догрався: Європа відмовляється від американського літака-розвідника

Замість американського E-3 Sentry основним літаючим радаром НАТО стане шведський GlobalEye.

Зусиллями Трампа довіру Європи до США як військового союзника та постачальника критично важливих озброєнь істотно підірвано. На цьому тлі європейські країни усе більше зосередженні на впровадженні власних військових технологій і відхід від американських.

Як пише французьке видання La Lettre, в НАТО зараз активно вивчають, чим замінити вже старенькі американські літаки далекого радіовиявлення E-3 Sentry. І схоже, що головним кандидатом є шведський літак ДРЛВ GlobalEye від компанії Saab.

Прессекретар Saab у коментарі виданню Dagens Industri зазначив, що жодних контрактів ще не підписано, але додав, що їхній літак повністю задовольнить потреби Альянсу.

Український військово-аналітичний проект Defense Express зазначає, що GlobalEye наразі є єдиним літаком ДРЛВ, що виробляється в Європі. Базою для нього є канадський бізнес-джет Bombardier Global 6000.

Літак від Saab вже обрала Франція, до нього ж приглядаються Німеччина і Данія.

Аналітики зауважують, що США працюють над власним наступником для E-3 Sentry. Однак Пентагон то скасовує, то знову поновлює проект, що на тлі ще й політичних ризиків змушує європейців остаточно списати свого заокеанського партнера.

Перебої з поставки американської зброї в Європу

Як писав УНІАН, США фактично зривають постачання озброєнь своїм союзникам у Європі за вже укладеними контрактами. Основною причиною називається війна на Близькому Сході, яка виснажує американські запаси зброї та боєприпасів, через що частина нових озброєнь перенаправляється на потреби самої ж армії США.

Затримки стосуються цілої низки найменувань зброї, яку замовляли зокрема, країни Балтії та Скандинавії.

Частина допомоги може бути перенаправлена на Близький Схід, а дефіцит виробництва та фінансування посилює загрозу зриву поставок навіть у рамках спільних програм із НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: