Трамп догрався: Європа відмовляється від американського літака-розвідника

Зусиллями Трампа довіру Європи до США як військового союзника та постачальника критично важливих озброєнь істотно підірвано. На цьому тлі європейські країни усе більше зосередженні на впровадженні власних військових технологій і відхід від американських.
Як пише французьке видання La Lettre, в НАТО зараз активно вивчають, чим замінити вже старенькі американські літаки далекого радіовиявлення E-3 Sentry. І схоже, що головним кандидатом є шведський літак ДРЛВ GlobalEye від компанії Saab.
Прессекретар Saab у коментарі виданню Dagens Industri зазначив, що жодних контрактів ще не підписано, але додав, що їхній літак повністю задовольнить потреби Альянсу.
Український військово-аналітичний проект Defense Express зазначає, що GlobalEye наразі є єдиним літаком ДРЛВ, що виробляється в Європі. Базою для нього є канадський бізнес-джет Bombardier Global 6000.
Літак від Saab вже обрала Франція, до нього ж приглядаються Німеччина і Данія.
Аналітики зауважують, що США працюють над власним наступником для E-3 Sentry. Однак Пентагон то скасовує, то знову поновлює проект, що на тлі ще й політичних ризиків змушує європейців остаточно списати свого заокеанського партнера.
Перебої з поставки американської зброї в Європу
Як писав УНІАН, США фактично зривають постачання озброєнь своїм союзникам у Європі за вже укладеними контрактами. Основною причиною називається війна на Близькому Сході, яка виснажує американські запаси зброї та боєприпасів, через що частина нових озброєнь перенаправляється на потреби самої ж армії США.
Затримки стосуються цілої низки найменувань зброї, яку замовляли зокрема, країни Балтії та Скандинавії.
Частина допомоги може бути перенаправлена на Близький Схід, а дефіцит виробництва та фінансування посилює загрозу зриву поставок навіть у рамках спільних програм із НАТО.