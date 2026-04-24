Було б дуже корисно: Трамп відреагував на можливу участь Путіна в саміті G20

Росія не брала участі в цих зустрічах, починаючи з 2019 року.

Президент Дональд Трамп прокоментував інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про можливість запрошення кремлівського диктатора Путіна на саміт лідерів країн G20.

Як писало видання The Washington Post, держдепартамент США повідомив, що Трамп "чітко дав зрозуміти", що Росія може брати участь у всіх засіданнях G20, оскільки "США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту".

"Наразі офіційних запрошень не надсилалося, але Росія є членом "Великої двадцятки" і буде запрошена до участі у міністерських зустрічах та саміті лідерів", – заявив анонімний високопосадовець адміністрації Трампа.

Відео дня

Водночас сам Трамп під час своєї розмови з журналістами, яка відбулася в Овальному кабінеті 23 квітня, заявив, що йому не відомо про запрошення Путіна на саміт, однак він не виступає проти цього.

"Якщо він приїде, це, ймовірно, буде дуже корисно", – сказав Трамп, додавши, що він "дотримується думки, що треба розмовляти з усіма". Водночас він висловив сумніви, що Путін відвідає цей саміт навіть якщо його запросять.

Журналісти відзначають, що РФ не бере особистої участі в зустрічах "Великої двадцятки" з 2019 року. Спершу через пандемію COVID-19. А пізніше – через повномасштабне вторгнення в Україну та орден на арешт Путіна від Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, сама зустріч "Великої двадцятки" повинна відбутися 14-15 грудня цього року. Вона пройде в Маямі, штат Флорида, у гольф-курорті "Дорал" президента Дональда Трампа.

Відносини між США та РФ

Раніше про те, що диктатора РФ Путіна запросили на саміт "Великої двадцятки" повідомили в російському МЗС. Як зазначив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін, Росію нібито офіційно запросили на цю зустріч. Він також заявив, що Москва ще не ухвалила рішення щодо своєї участі.

Нагадаємо, з початку нової каденції Трампа на посаді президента, США помʼякшили свою риторику в бік РФ. Також, на тлі війни на Близькому Сході, Вашингтон призупинив дію санкцій проти Москви спершу на місяць, а потім продовжив призупинення на той же термін. В міністерстві фінансів США заявили, що вони зробили цей крок на прохання "бідних країн".

