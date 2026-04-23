Україна пропонує не лише дрони: Зеленський виступив зі зверненням у Єврораді

До прикладу, арабським державам Україна допомагає вибудувати захист на морі, зауважив президент.

Україна зараз активно працює з країнами Близького Сходу та регіону Перської затоки. Крім того, ведуться переговори з низкою партнерів, готується співпраця із Кавказом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення на засіданні Європейської Ради. Він акцентував, що Україна пропонує не лише дрони, а повноцінну систему оборони.

"Наприклад, арабські держави мають сильну протиповітряну оборону від ракет, а ми допомагаємо їм вибудувати захист від шахедів і на морі. Саме таку інтегровану оборону потрібно створити і для Європи, щоб захищати кордони, узбережжя, море, інфраструктуру та все, що може стати ціллю. Я вважаю, що це має бути справді європейський проєкт", – сказав Зеленський.

Президент погодився, що кожна країна працює в інтересах власної оборони. Однак спільні зусилля Європи можуть мати значно більший ефект.

"Програма SAFE, імовірно, недостатня, бо кожна країна робить те, що вважає за потрібне і що може зробити, тоді як загрози від дронів є новими й постійно еволюціонують. Нам потрібно координуватися і створити спільний європейський інструмент – програму щодо дронів. Ми готові інвестувати наш досвід, нашу промисловість і наш потенціал", – констатував Володимир Зеленський.

Українська зброя

Українська "мала ППО" переходить на технологічно новий рівень, заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, йдеться про керування дронами-перехоплювачами на відстані тисячі кілометрів. Низка виробників вже інтегрували це рішення.

Раніше Міноборони повідомило, що в Україні уперше впроваджують універсальну наземну станцію для управління дронами на оптоволокні. Нинішній "зоопарк" станцій ускладнює роботу військових на передовій.

