Голова Білого дому поділився, що хоче укласти вічну угоду з Іраном.

Президент США Дональд Трамп виключив застосування ядерної зброї проти Ірану.

"Навіщо мені використовувати ядерну зброю? Ми повністю, дуже традиційним способом, знищили їх і без неї. Ні, я б не використав. Нікому ніколи не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю", – сказав Трамп журналістам.

У спілкуванні з журналістами на запитання як довго чекати на мирну угоду з Тегераном він відповів: "Не квапте мене".

Очільник Білого дому також зазначив, що, якби захотів, міг би "прямо зараз" укласти мирну угоду з Тегераном, але наголосив, що хоче, щоб угода була довготривалою.

"Я хочу укласти найкращу угоду. Я міг би укласти угоду прямо зараз... але я не хочу цього робити. Я хочу, щоб вона була вічною", - поділився своїми планами Трамп.

"Їхній флот знищений, повітряні сили знищені, протиповітряна оборона знищена... Можливо, вони поповнили свої запаси під час двотижневої перерви, але ми знищимо це приблизно за один день", – додав Трамп.

Раніше голова парламенту Ірану Мохаммед-Багер Галібаф звинуватив президента США Дональда Трампа в низці неправдивих заяв щодо статусу Ормузької протоки та збагаченого урану.

Крім цбого, у колонці для The New York Times оглядач Сергій Шмеманн писав, що війна в Ірані принесла Росії економічний успіх, піднявши ціни на нафту до небес і послабивши санкції. Але це все одно не допоможе Кремлю перемогти Україну. Він вказав низку причин, чому цього не відбудеться.

