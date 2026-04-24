Трамп вперше відповів, чи застосує ядерну зброю проти Ірану

Президент США Дональд Трамп виключив застосування ядерної зброї проти Ірану.

"Навіщо мені використовувати ядерну зброю? Ми повністю, дуже традиційним способом, знищили їх і без неї. Ні, я б не використав. Нікому ніколи не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю", – сказав Трамп журналістам.

У спілкуванні з журналістами на запитання як довго чекати на мирну угоду з Тегераном він відповів: "Не квапте мене".

Очільник Білого дому також зазначив, що, якби захотів, міг би "прямо зараз" укласти мирну угоду з Тегераном, але наголосив, що хоче, щоб угода була довготривалою.

"Я хочу укласти найкращу угоду. Я міг би укласти угоду прямо зараз... але я не хочу цього робити. Я хочу, щоб вона була вічною", - поділився своїми планами Трамп.

"Їхній флот знищений, повітряні сили знищені, протиповітряна оборона знищена... Можливо, вони поповнили свої запаси під час двотижневої перерви, але ми знищимо це приблизно за один день", – додав Трамп.

Ситуація в Ірані

Раніше голова парламенту Ірану Мохаммед-Багер Галібаф звинуватив президента США Дональда Трампа в низці неправдивих заяв щодо статусу Ормузької протоки та збагаченого урану.

Крім цбого, у колонці для The New York Times оглядач Сергій Шмеманн писав, що війна в Ірані принесла Росії економічний успіх, піднявши ціни на нафту до небес і послабивши санкції. Але це все одно не допоможе Кремлю перемогти Україну. Він вказав низку причин, чому цього не відбудеться.

