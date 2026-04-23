Відхід Орбана відкриває нові можливості для України на шляху до членства в ЄС, – Politico

Європейський Союз активізує процес інтеграції України та Молдови після послаблення блокуючої позиції Угорщини, повідомляє Politico.

Як зазначається, раніше Будапешт на чолі з Віктором Орбаном регулярно гальмував рішення, пов'язані з підтримкою Києва та просуванням переговорів про вступ до ЄС. Однак після зміни політичної ситуації в Угорщині ці перешкоди значно ослабли.

На цьому тлі в ЄС посилили роботу з просування переговорного процесу з Україною та Молдовою, включаючи підготовку до наступних етапів розширення. Йдеться про поступове просування переговорних кластерів та прискорення інтеграції двох країн у європейські структури, незважаючи на вимоги щодо реформ та дотримання критеріїв членства, що залишаються в силі.

В ЄС також підкреслюють, що процес розширення залишається політично чутливим і вимагає згоди всіх країн-членів, однак поточна ситуація відкриває вікно можливостей для просування України та Молдови на шляху до членства.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на шляху прагнення України до ЄС стоїть війна. Перебуваючи на посаді, Орбан заявив, що навіть після закінчення бойових дій в Україні шлях до її інтеграції буде довгим і складним через безліч внутрішніх проблем.

У березні Брюссель надав Україні умови для вступу за трьома фінальними переговорними кластерами для вступу до Європейського Союзу. За словами української прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, йдеться про три важливі кластери, серед яких інклюзивність, зелений порядок денний та ресурси.

