США витратили в Ірані запаси найважливішої зброї для війни з Китаєм, – NYT

США випустили понад 1000 крилатих ракет "Томагавк", що приблизно в 10 разів перевищує кількість, яку вони закуповують щороку.

З початку війни з Іраном наприкінці лютого Сполучені Штати витратили близько 1100 своїх крилатих ракет великої дальності, розроблених для війни з Китаєм. Як пише The New York Times, США випустили понад 1000 крилатих ракет Tomahawk, що приблизно в 10 разів перевищує кількість, яку вони закуповують щорічно.

Крім того, Пентагон використав понад 1200 ракет-перехоплювачів Patriot, вартість кожної з яких перевищувала 4 мільйони доларів, а також понад 1000 наземних ракет Precision Strike та ATACMS, що знизило запаси до "тривожного" рівня.

"Війна з Іраном значно вичерпала глобальні запаси боєприпасів американських військових і змусила Пентагон терміново перекидати бомби, ракети та іншу техніку на Близький Схід з командувань в Азії та Європі. Скорочення запасів призвело до зниження готовності цих регіональних командувань до протистояння потенційним супротивникам, таким як Росія та Китай", – зазначається у статті.

Виснаження військової могутності

Міністерство оборони не розкрило, скільки боєприпасів було використано за 38 днів війни з Іраном. Пентагон заявляє, що вразив понад 13 000 цілей, але чиновники зазначають, що ця цифра приховує величезну кількість використаних бомб і ракет, оскільки бойові літаки, штурмовики та артилерія зазвичай завдають ударів по великих цілях кілька разів.

У Білому домі поки відмовляються оцінювати вартість конфлікту, але дві незалежні групи заявляють, що витрати можуть скласти від 28 до 35 мільярдів доларів, або трохи менше 1 мільярда доларів на день.

США доведеться робити вибір

Для відновлення колишнього рівня глобальних запасів боєприпасів США доведеться зробити непростий вибір щодо того, де підтримувати свою військову міць у цей час, і за нинішніх темпів виробництва відновлення витрачених запасів може зайняти роки, пише NYT.

При цьому деякі рівні запасів боєприпасів скорочуються швидше, ніж інші.

Пентагон, наприклад, направив на війну з Іраном більшу частину своїх запасів малопомітних крилатих ракет великої дальності JASSM-ER. З початку війни військові використали близько 1100 ракет JASSM-ER, кожна з яких коштує приблизно 1,1 мільйона доларів, внаслідок чого на озброєнні армії залишилося близько 1500 ракет, згідно з внутрішніми оцінками Пентагону.

Крилаті ракети "Томагавк", вартість кожної з яких становить близько 3,6 мільйона доларів, також широко використовуються США і залишаються ключовим боєприпасом для потенційних майбутніх воєн, включаючи війну в Азії. Дослідження CSIS оцінює залишки запасів ракет "Томагавк" приблизно в 3000 одиниць.

Вартість кожної ракети-перехоплювача "Патріот" може становити майже 4 мільйони доларів. Сполучені Штати виготовили близько 600 таких ракет у 2025 році. За внутрішніми оцінками Пентагону та представників Конгресу, на даний момент у війні використано понад 1200 таких ракет.

Загроза для Європи

У Європі війна призвела до виснаження систем озброєння, критично важливих для захисту східного флангу НАТО від російської агресії, згідно з інформацією Пентагону, вивченою The New York Times.

Серйозною проблемою названо втрату розвідувальних і ударних безпілотників. Вимоги війни з Іраном також скоротили кількість навчань і тренувань. За словами військових чиновників, це знижує здатність проводити наступальні операції в Європі, а також стримувати потенційні російські атаки.

Перенаправлення сил з Азії

До початку війни з Іраном американські військові командири перенаправили авіаносну ударну групу USS Abraham Lincoln з Південно-Китайського моря на Близький Схід. З того часу на Близький Схід з Тихого океану було направлено два експедиційні корпуси морської піхоти, кожен чисельністю близько 2200 морських піхотинців. Пентагон також перекинув з Азії сучасні системи протиповітряної оборони для посилення захисту від іранських безпілотників і ракет.

Адмірал Семюел Дж. Папаро, глава Індо-Тихоокеанського командування збройних сил, відмовився коментувати перекидання зброї з Азії на Близький Схід, визнавши лише, що "у складів зброї є кінцеві межі".

Зброя США

США зіткнулися з невигідною "математикою війни", оскільки змушені використовувати дорогі ракети для перехоплення недорогих іранських дронів. Так, "Шахеди", оснащені простими двигунами і зібрані з комерційних компонентів, коштують від $20 тис., а американські сили для їх перехоплення застосовують ракети вартістю понад $1 млн за одиницю.

Також УНІАН розповідав, що в США розробляють нову крилату ракету RAACM-ER, яка має поєднувати велику дальність польоту з відносно низькою вартістю.

