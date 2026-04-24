Путін вперше визнав відключення інтернету в РФ: аналітики ISW пояснили, що це означає

Путін реагує на падіння своїх рейтингів схвалення.

Лідер Росії Володимир Путін відреагував на скарги росіян щодо перебоїв у роботі мобільного інтернету в Росії, обґрунтувавши їх необхідністю внутрішньої безпеки. Це перший випадок, коли Путін прямо визнав ці відключення, пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

В ISW нагадують, що 23 квітня Путін провів зустріч з російським урядом, на якій заслухав доповідь щодо обмежень мобільного інтернету. Він зазначив, що росіяни у великих міських центрах та в районах, що межують з Україною, зазнають труднощів через урядові обмеження на мобільний інтернет під час "терористичних атак", як Кремль називає ударні операції України проти російської військової, оборонно-промислової та нафтової інфраструктури.

Як виправдання перебоїв у роботі інтернету Путін заявив, що Росія повинна приділяти першочергову увагу захисту свого народу, особливо цивільного населення. При цьому він частково пішов на поступки населенню, наказавши російському уряду внести певні послуги до білого списку навіть під час відключень мобільного інтернету та встановити фізичні лінії зв’язку з прикордонними районами.

Цікаво, що це перший випадок, коли сам Путін публічно визнав відключення мобільного інтернету; раніше найвищим російським чиновником, який визнав ці відключення, був прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у середині березня 2026 року.

"Визнання Путіним впливу цих відключень на повсякденне життя росіян, які й без того все більше страждають від війни Росії проти України, ймовірно, є як відповіддю на падіння його рейтингів схвалення, так і способом виправдати продовження обмежень на мобільний інтернет у рамках ширшої кампанії цензури Кремля", – вважають в ISW.

Відключення інтернету в РФ

Як писали ЗМІ, відключення інтернету в Росії посилили підозри про те, що росіян можуть повністю відрізати від світу. Влада відключає мобільний інтернет, а також блокує все більшу кількість іноземних додатків, якими користуються мільйони громадян.

При цьому посилення обмежень в інтернеті в Росії викликає розчарування і критику навіть з боку прихильників Кремля. Через це кілька десятків росіян навіть провели "санкціонований мітинг", а також "подали позови".

