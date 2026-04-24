Глава Rheinmetall оцінив можливість співпраці з Росією, – DW

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія не розглядає можливість співпраці з Росією. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, Rheinmetall чітко визначає свою позицію і не планує повертатися на російський ринок або брати участь у будь-яких проєктах, пов'язаних з РФ.

Він підкреслив, що компанія зосереджена на підтримці України та розвитку співпраці із західними партнерами, а не на взаємодії з Росією.

У матеріалі зазначається, що заява пролунала на тлі триваючої війни РФ проти України та посилення ролі Rheinmetall як одного з ключових виробників озброєння в Європі.

Таким чином, у компанії фактично виключають будь-які сценарії відновлення ділових зв'язків із Росією в найближчій перспективі.

Скандал навколо заяв Rheinmetall та українських дронів

Раніше навколо концерну Rheinmetall розгорівся гучний скандал. Глава збройового гіганта зневажливо висловився про українські БПЛА. Паппергер зазначив, що українські дрони не можуть вважатися серйозним озброєнням, оскільки їх збирають студенти та домогосподарки на кухнях.

У відповідь на це український офіцер у резерві Анатолій Храпчинський заявив, що Україна створює таку зброю, яка кардинально змінює ситуацію на лінії фронту за допомогою підручних засобів, оскільки не отримала від міжнародних партнерів необхідної зброї для вигнання росіян зі своєї території.

