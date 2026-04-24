Макрон заявив про намір піти з політики після 2027 року

Президент Франції Еммануель Макрон не планує займатися політикою після закінчення свого другого терміну у 2027 році. Про це він сказав під час дискусії з учнями франко-кіпрської школи в Нікосії, столиці Кіпру, яку відвідав перед неформальним європейським самітом, повідомляє Укрінформ.

"Я не займався політикою раніше (до президенства, - ред.), і не буду займатися нею потім", - заявив Макрон.

За його словами, в останній період його другого п’ятирічного терміну найважче було захистити свої досягнення. Президент Франції пояснив, що свого часу "розпочав політичний рух, а потім пішов на президентську посаду", тому що завжди цікавився життям своєї країни та хотів, щоб його ідеї були реалізовані.

"Але це було для того, і досі є, щоб робити речі, які, на мою думку, не просто корисні. Це боротьба за те, щоб моя країна та наша Європа рухалися вперед, і захищали цінності, в які я вірю, тому це питання пристрасті", – зазначив Макрон.

Як відомо, Макрон став президентом Франції у травні 2017 року. Він переміг у другому турі виборів. А у квітні 2022-го був переобраний на другий термін.

Президентство Макрона

Як повідомляв УНІАН, у березні 2025 року рейтинг схвалення Макрона зріс до найвищого рівня - до 31% - після закликів до допомоги Україні. Bloomberg писав, що думка французів про президента змінилася на тлі того, як він опинився в центрі європейських зусиль зі збільшення витрат на оборону і надання підтримки Україні в умовах припинення підтримки з боку США. Також президент Франції пропонував почати переговори про використання потенціалу ядерної зброї країни для захисту союзників на континенті.

Утім, у липні стало відомо, що діяльність Макрона підтримують лише 19% французів. у Le Figaro підкреслювали, що він ніколи раніше не опускався нижче як 20%. Зазначалоься, що навіть серед його власного електрорату лише 49% прихильників Макрона на президентських виборах наголосили, що задоволені його діями.

