Українські дрони P1-Sun перехопили понад 3000 'Шахедів' з початку 2026 року, - Міноборони

Безпілотники P1-Sun української DefenceTech компанії Skyfall перехопили понад 3 тисячі російських "Шахедів" у 2026 році. Про це заявила радниця міністра оборони Анна Гвоздяр на European Business Summit, передає Forbes Ukraine.

"Українські виробники створили дрони перехоплювачі, середня вартість яких - до $3000", - зазначила вона.

Гвоздяр додала, що це дозволяє Силам оборони перехоплювати до 90% російських "Шахедів".

"Жодна країна не може виробити достатньо ракет для ППО, щоб перехопити все, що запускає Росія. Лише у січні було понад 6000 ракет і дронів", - розповіла радниця міністра оборони.

За її словами, вартість ракети-перехоплювача становить 20-30 тисяч доларів, тоді як ціна "Шахеда" сягає до 50 тисяч доларів.

Раніше представник компанії SkyFall повідомив, що дронами-перехоплювачами можна буде керувати з будь-якої точки світу. Також відомо, що наразі розробка компанії - P1-Sun - найдешевша серед перехоплювачів у світі.

Крім того, представник компанії розповів й про інтерес іноземних країн щодо дрона.

"З початком подій на Близькому Сході відчули підвищений запит. Звичайно, що завжди був запит до SkyFall щодо продуктів. На "вампіри", "шрайки", P1-Sun були запити і зацікавленість з усього світу", - додав він.

Водночас президент Володимир Зеленський розповідав, що українці збивали перехоплювачами іранські "Шахеди" на Близькому Сході. За його словами, були збиті навіть дрони з реактивними двигунами.

"Ми направили на Близький Схід наших військових експертів, зокрема експертів із дронів-перехоплювачів та експертів із радіоелектронної боротьби. І деяким країнам ми демонстрували, як працювати з перехоплювачами. Чи знищували ми? Так, знищували. Чи знищували ми в одній країні? Ні, в кількох. І це, на мою думку, успіх", - сказав глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: