Після відставки Орбана ілюзія єдності в ЄС остаточно зникла, – Politico

Лідери, які виступають проти вступу України до ЄС, "більше не можуть ховатися за позицією Орбана".

На саміті в Айя-Напі лідери ЄС нарешті схвалили довгоочікуване угоду про надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро. Однак незабаром відчуття тріумфу згасло, оскільки навіть після поразки прем'єра Угорщини Віктора Орбана вони зіткнулися з безліччю проблем і криз, що стоять перед ними, і усвідомили, як важко домовитися про подальші кроки, пише Politico.

За словами одного з дипломатів, присутніх на деяких дискусіях на Кіпрі, президент України Володимир Зеленський, який долучився до переговорів ЄС, виглядав радіснішим, ніж протягом останніх місяців.

Однак уже наступний пункт порядку денного ЄС – питання про те, чи слід, як і коли прийняти Україну до союзу – викликав розбіжності. У той час як прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив журналістам, що виступає за "прискорення" вступу України до ЄС, прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович практично висміяв ідею швидкого приєднання Києва.

І хоча шлях до членства України виглядає дещо більш реальним зараз, після поразки Орбана, він все ще аж ніяк не простий:

"Протягом багатьох років, якщо й існувала якась єдність у ЄС, то вона полягала у боротьбі з Орбаном. Після його відставки – і після того, як він пропустив свій останній саміт – навіть ілюзія цього спільного фронту зникла".

Як зазначив один із чиновників ЄС, лідери, які виступають проти вступу України до ЄС, "більше не можуть ховатися за позицією Орбана".

В інших питаннях лідери також стикаються

Нікос Христодулідіс, президент Кіпру, спробував перевести розмову в бік безпеки блоку та застосування статті 42.7 про колективну оборону ЄС. Христодулідіс хотів використати зустріч, щоб представити іншим лідерам ЄС дорожню карту того, як стаття 42.7 може почати діяти.

Однак, за словами трьох дипломатів, у підсумку обговорення серед лідерів здебільшого стосувалося геополітики та цін на енергоносії. Обговорення статті 42.7 ледь розпочалося.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що, хоча ситуація може дещо покращитися без войовничого Орбана, "в Європі є й інші країни, лідери яких не завжди погоджуються" з європейським консенсусом.

За його словами, "дещо переоцінено", наскільки гладкішими будуть європейські саміти без Орбана за столом переговорів.

Україна отримала 90 млрд євро від ЄС

22 квітня посли держав-членів Євросоюзу схвалили кредит у розмірі 90 мільярдів євро для України. Кредит фінансуватиметься за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься бюджетним резервом ЄС. При цьому сама Україна не повертатиме ці кошти Європейському союзу. Кредит має бути погашений за рахунок репарацій, які Росія винна Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що кредит у розмірі 90 мільярдів євро від Євросоюзу Україна спрямує на потреби армії та підготовку до зими.

