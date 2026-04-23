Чи справді самки восьминогів 'відбиваються' від самців камінням: відповідь вчених

У квітні 2026 року відео, на якому самка восьминога піднімає камінь щупальцем і кидає його в самця восьминога, стало вірусним. Про це пише discoverwildlife.

Хоча в публікації в соціальних мережах згадується реальне дослідження, проведене групою дослідників у затоці Джервіс, біля узбережжя Австралії, результати набагато складніші, ніж здається на перший погляд.

Відзначається, що восьминіг тетрікус (широко відомий як похмурий восьминіг) мешкає у східній Австралії і, як і інші види восьминогів, зазвичай веде одиночний спосіб життя.

Відео дня

Однак багато восьминогів збираються у двох певних місцях у затоці Джервіс (включених у дослідження) через наявність їжі та відповідного середовища проживання - і вчені стали свідками незвичайних взаємодій.

Дослідники зняли поведінку восьминогів у місцях з високою щільністю популяції та виявили, що вони "кидали" такі матеріали, як мушлі та мул.

Однак, хоча у відеоролику в соціальних мережах стверджується, що самки кидали предмети в самців, які підходили занадто близько, у дослідницькій статті, опублікованій у PLOS ONE, припускається дещо інше. Пітер Годфрі-Сміт, провідний автор статті, заявив:

"У деяких восьминогів спостерігається поведінка, яку можна назвати своєрідним "реактивним кидком" - принаймні, ми так це називаємо. Восьминіг збирає мушлі, мул і/або водорості у свої щупальця і використовує реактивний двигун для викидання корисного вантажу на певну відстань (часто на кілька довжин тіла). Це не "плювок", тому що матеріал утримується в щупальцях, але й не звичайний кидок - як правило, - тому що енергія походить від реактивного двигуна ("сифона"), а не від самих щупальців".

Важливо, що хоча дослідники спостерігали, як восьминоги "кидали" матеріал, випадки влучання в іншого восьминога були в меншості, всього в 33 відсотках випадків.

В одному спостереженні, що тривало одну годину, одна самка восьминога кинула матеріал 17 разів, дев'ять з яких влучили в іншого восьминога. З дев'яти кидків вісім були спрямовані на самку, що знаходилася поруч, і лише один влучив у самця. В іншому спостереженні одна самка кинула матеріал 10 разів, п'ять з яких влучили в самця (який намагався спаритися з нею) у сусідньому лігві.

У камеру, яка записувала ці спостереження, також кидали різні предмети. Годфрі-Сміт пояснив:

"Більшість цих "кидків" не влучали в інших восьминогів. Більшість із них, схоже, були просто прибиранням лігва. Нам вдалося отримати одне відео, на якому восьминіг, схоже, доклав певної сили своїми щупальцями. Можливо, мушля була кинута на невелику відстань, як фрісбі, і влучила в іншого восьминога. Але це був незвичайний випадок - зазвичай сила походить від сифона".

Вчені припускають, що деякі із записаних кидків могли бути спрямовані на інших восьминогів, вказуючи на те, що ці кидки допомагають регулювати соціальну взаємодію, включаючи сексуальну.

Однак вони підкреслюють, що не бачили жодних ознак відповідної реакції, і деякі сильні кидки були спрямовані у відкриту воду, а не в ціль.

Вони попередили, що продемонструвати намір у тварин складно, і пояснили, що удари могли статися, коли восьминоги чистили свої нори, а інший восьминіг випадково опинився на шляху.

Таким чином, хоча восьминоги є рідкісним прикладом тварин, здатних кидати, ми не можемо з упевненістю сказати, чи цілилися самки у надто завзятих самців.

Новини про восьминогів

