Російські військові адаптували розвідувальний дрон 'Орлан' для запуску FPV-дронів

Російські військові почали використовувати розвідувальні безпілотники сімейства "Орлан" як носія FPV-дронів, розширюючи дальність їхнього застосування, повідомляє Business Insider.

За даними українського фахівця із безпілотників Сергія "Флеша" Бескрестнова, один із таких апаратів було зафіксовано з FPV-квадрокоптерами, закріпленими під крилами. За його словами, дрон уже застосовувався для скидання принаймні одного FPV.

Йдеться про модифікований варіант розвідувального БПЛА "Орлан", який, на відміну від одноразових ударних дронів, є багаторазовою платформою і може виконувати роль "повітряного носія".

Зазначається, що такі дрони здатні не тільки доставляти FPV-апарати на велику відстань, але й виступати ретрансляторами сигналу, збільшуючи радіус керування. Зокрема, FPV-дрони зазвичай застосовуються на відстані до близько 40 миль (приблизно 64 км), тоді як "Орлан" може діяти значно далі – до 370 миль (близько 600 км) під час програмованого польоту.

У матеріалі зазначається, що така тактика залишається на ранній стадії і поки що не отримала широкого застосування. Раніше російські сили вже експериментували з використанням інших платформ, включаючи боєприпаси, що барражують, для доставки FPV-дронів.

Також підкреслюється, що українські сили застосовують аналогічні підходи, використовуючи безпілотники-ретранслятори для збільшення дальності ударів FPV.

Раніше військові навчання армії США з використанням FPV-дронів показали вразливість і труднощі при спробі їх перехоплення. У навчаннях брали участь 40 команд рейнджерів. Під час змагань використовувалися FPV-дрони та бойові патрони. За підсумками було збито всього 15 дронів.

Крім того, головний конструктор і співвласник української компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що ЗСУ отримають FPV-дрони розміром з ракету "Фламінго". Ці розробки вдосконалюються з кожним днем, чим посилюють можливості української армії.

