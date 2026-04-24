Прем'єр-міністр Албанії заявив про необхідність переговорів із Росією, – Politico

Дипломатичне врегулювання, зрештою, неможливе без діалогу з Кремлем.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що в перспективі Європі доведеться вести переговори з Росією для завершення війни проти України, повідомляє Politico.

За його словами, незважаючи на триваючу підтримку Києва, дипломатичне врегулювання в кінцевому підсумку неможливе без діалогу з Москвою.

"Я можу сказати, що Європа зробила велику стратегічну помилку, розірвавши всі канали з Росією", – сказав він в інтерв’ю на Дельфійському економічному форумі в Греції. "Європа повинна завжди, завжди, завжди говорити з усіма".

Відео дня

На думку Рами, Європа, уникаючи діалогу, усуває себе від участі в майбутній мирній угоді між Україною та Росією.

"Чим більше ми відкладаємо це [розмову з Росією], тим менше в кінцевому підсумку матимемо впливу, адже Росія – як би ця війна не завершилася – нікуди не зникне", – сказав він, додавши, що Албанія не має жодних зв’язків з Росією.

Він зазначив, що будь-які майбутні контакти повинні відбуватися з позиції сили і не означати послаблення підтримки України або поступок з боку Заходу.

При цьому, як зазначається, поточна політика ЄС залишається незмінною і передбачає подальше посилення військової та фінансової допомоги Києву, а також тиск на Росію.

Таким чином, заява Рами стосується довгострокової перспективи і відображає підхід, за якого дипломатичний процес розглядається як можливий етап завершення війни, але не як альтернатива нинішній стратегії підтримки України.

Переговори про закінчення війни

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна постійно підтримує діалог з представниками Дональда Трампа щодо відновлення тристоронніх контактів з Кремлем. Україна сподівається на відновлення дипломатичних переговорів для завершення війни.

Також президент України назвав країни, в яких може відбутися наступна тристороння зустріч зі США та РФ для проведення переговорів про припинення війни. Зеленський зазначив, що це може бути будь-яка країна світу, крім РФ та Білорусі.

