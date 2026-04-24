РФ масовано атакувала Одесу: зруйновані будинки, є загиблі та багато поранених (фото)

Півсотні людей перебувають у стані глибокого стресу, серед них - діти.

У ніч на 24 квітня російська окупаційна армія завдала по Одесі масованого удару дронами – загинули, за попередніми даними, дві людини, 14 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, місто було атаковано вночі безпілотниками кілька разів, дрони літали прямо над житловими будинками.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, Росія цілила по мирних кварталах міста. Під ударом опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок сталося руйнування квартир та зайнялася пожежа - постраждало 6 осіб. Також зруйновано дві 2-поверхові житлові будівлі, де врятовано людину та евакуйовано ще 20 осіб, серед яких - 2 дитини. Водночас постраждало 7 осіб.

Крім того, ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок, де 2 людини загинули, одна постраждала та з будівлі евакуйовано 16 мешканців.

Як зазначили у ДСНС, загалом, за попередніми даними, внаслідок російської атаки загинули 2 людини та 14 постраждали.

"Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється", - наголосили у пресслужбі.

Додається, що понад 140 рятувальників залучені на місцях влучань.

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих – люди похилого віку, які отримали осколкові поранення. У будівлях вибито скління, пошкоджено автомобілі.

Удари по Одещині - останні новини

Як писав УНІАН, у ніч на 17 квітня російська окупаційна армія завдала масованого удару по півдню Одещини, зокрема по одному з морських портів на Дунаї, де спалахнули пожежі, пошкоджено будівлі та контейнери. Також зазнала пошкоджень транспортна та житлова інфраструктура. Було уражено щонайменше 6 приватних житлових будинків.

Також за день перед цим, у ніч на 16 квітня дронами та ракетами було атакувано Одесу - загинуло дев’ять людей, ще понад два десятки – постраждали. Вже вранці дрони завдавали ударів по цивільній та портовій інфраструктурі. У місті внаслідок атаки на території одного з міських ринків постраждали троє людей, у тому числі дитина.

