Літак Ан-28 озброїли перехоплювачами P1-SUN: роботу військових показали на відео

Літаки Ан-28 почали озброювати дронами-перехоплювачами P1-SUN від компанії SkyFall. Цей "тандем" допомагає перехоплювати російські безпілотники типу "Шахед".

Кадри авіаційного пуску цих дронів опублікував користувач aero.tim в Instagram. На одному крилі можна було помітити щонайменше три кріплення для перехоплювачів. Відповідно, Ан-28 може нести шість дронів P1-SUN, розповідає видання "Мілітарний".

У матеріалі зазначається, що на Ан-28 також можна помітити оптичну станцію для візуального пошуку цілей. Новий підхід допомагає знищувати ворожі дрони, не вдаючись до використання ракет класу "повітря-повітря". У межах серії навчальних польотів було успішно протестовано ще кілька типів дронів-перехоплювачів, додають автори.

"Про використання Ан-28 як "мисливця" за російськими ударними безпілотниками типу Shahed стало відомо ще у лютому. На оприлюдненому тоді відео видно, що для збиття ворожих дронів екіпаж літака використовує шестиствольний кулемет M134 Minigun. Диспетчери спрямовують екіпаж у район, де летять російські дрони. Потім пілот і оператор повинні візуально знайти цілі в нічному небі", – розповідає "Мілітарний".

Зазначається, що під час одного з нічних вильотів бойову роботу спостерігали французькі журналісти. Вони стверджували, що екіпаж Ан-28 складається з цивільних, які стали на захист неба.

Українські дрони-перехоплювачі

За даними Міноборони, безпілотники P1-Sun української DefenceTech компанії Skyfall перехопили понад 3 тисячі російських "Шахедів" у 2026 році. Вартість одного такого перехоплювача становить 20-30 тисяч доларів. Водночас ворожий "Шахед" може коштувати до 50 тисяч доларів.

Раніше український військовий встановив рекорд, збивши два "Шахеди" з відстані з відстані 500 км. Зробити це вдалося за допомогою дрона STING.

