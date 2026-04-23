'Це мене глибоко зачіпає': Сіярто заявив, що ніколи не служив російським інтересам

Сіярто заявив, що Угорщина "виграла" від дешевої російської енергії.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нібито "ніколи не служив російським інтересам". Таку заяву він зробив в інтерв'ю Telex.

Журналісти запитали у Сіярто, чи можна вважати його діяльність державною зрадою, натякаючи на регулярні дзвінки міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час перерв між засіданнями Ради ЄС щодо санкцій проти Москви.

"Це мене глибоко зачіпає. 11 років я працював над нормальними, прагматичними відносинами з Росією", - відповів він.

Сіярто додав, що Угорщина "виграла" від дешевої російської енергії. За його словами, він не є проросійським, а завжди служив інтересам Угорщини.

"Звинувачувати когось у зраді - це дуже серйозна справа", - підкреслив голова МЗС Угорщини.

Сіярто звітував Лаврову про хід засідань ЄС - що відомо

Нагадаємо, що в березні The Washington Post з посиланням на європейського чиновника з питань безпеки писало, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про хід засідань Європейського Союзу.

За словами співрозмовника видання, Сіярто неодноразово дзвонив Лаврову під час перерв у засіданнях ЄС, щоб надавати йому "оперативні звіти про те, що обговорювалося" та можливі рішення.

Пізніше голова МЗС Угорщини підтвердив, що регулярно контактував з Лавровим під час приватних зустрічей на рівні Ради ЄС з питань закордонних справ. Він підкреслив, що суть дипломатії полягає у проведенні бесід.

Крім того, видання The Insider опублікувало записи телефонних розмов між міністрами закордонних справ Угорщини та Росії. Під час їхньої розмови 30 серпня 2024 року Лавров попросив Сіярто домогтися виключення сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової зі списків санкцій ЄС. У відповідь глава МЗС Угорщини пообіцяв допомогти.

Після витоку телефонних розмов між Сіярто та його російським колегою європейські лідери виступили з різкими заявами. Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що це лише підкреслює, наскільки уряд Віктора Орбана та його міністр закордонних справ залежать від влади в Москві.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін сказав, що ця розмова є "дуже зловісним розвитком подій". Президент Чехії Петр Павел закликав уряд своєї країни "переоцінити" свої відносини з Угорщиною.

