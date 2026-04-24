США планують запросити Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі, - WP

Росія не бере участі в очних засіданнях саміту з 2019 року – спочатку через пандемію, потім – через вторгнення в Україну.

Сполучені Штати Америки мають намір запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт лідерів G20 у Маямі. Захід має відбутися в грудні на гольф-курорті американського лідера.

Як пише The Washington Post із посиланням на представників американської адміністрації, запрошення Путіну ще не надіслано. Раніше Держдеп США зазначив, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях "Великої двадцятки", оскільки США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту".

"Наразі офіційних запрошень не надсилалося, але Росія є членом "Великої двадцятки" і буде запрошена до участі в міністерських зустрічах та саміті лідерів", – заявив високопоставлений чиновник США, який провів брифінг для преси на умовах анонімності.

Під час брифінгу в Овальному кабінеті сам Трамп сказав, що йому нічого невідомо про запрошення Путіна на саміт, однак не буде проти цього. Водночас він додав, що сумнівається, чи правитель РФ приїде, якщо його запросять.

Раніше в Кремлі повідомляли, що російський диктатор таки отримав запрошення на саміт у Маямі, але поки що не ясно, чи він на ньому буде.

Окремо видання зауважило, що G-20 – це міжурядовий форум, до якого входять представники найбільших економік світу. Саміт, який проводиться щорічно, є нагодою для світових лідерів обговорити нагальні глобальні проблеми.

Росія не бере участі в очних засіданнях з 2019 року. Спочатку Москва не зʼявлялася через пандемію коронавірусу, а згодом – через вторгнення в Україну у 2022 році ордер Міжнародного кримінального суду, виданий на арешт Путіна.

Попередник Трампа Джо Байден у 2022 році казав, що готовий підтримати виключення Росії зі складу "Великої двадцятки". Україна ж членом G-20 не є, хоча брала участь у деяких зустрічах як гість.

Росія і США – ви могли це пропустити

Минулого тижня Міністерство фінансів США продовжила ще на 30 днів дію санкційного винятку, який дозволяє країнам купувати російську нафту. Спочатку виняток було запроваджено через блокування Ормузької протоки, але строк його дії сплив.

У США обіцяли, що не продовжуватимуть цю ліцензію, однак згодом ухвалили протилежне рішення. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, дію санкційного винятку продовжили на прохання "бідних країн".

