Трамп розлютився через заяву принца Гаррі щодо США та України

Трамп також прокоментував інформацію про запрошення Путіна на саміт G20.

Президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на молодшого сина короля Великої Британії принца Гаррі після його заклику до США дотримуватися своїх зобов'язань у війні в Україні, пише Sky News.

Під час візиту до Києва принц Гаррі закликав американське керівництво дотримуватися своїх "міжнародних договірних зобов'язань".

"Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії. Не тільки через свою міць, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані. Це момент для американського лідерства, момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання – не з благодійності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності", - заявив він.

У відповідь Трамп заявив, що принц Гаррі "не висловлює думку Великої Британії".

"Я думаю, що я висловлюю думку Великої Британії більше, ніж принц Гаррі… Але я дуже ціную його пораду", – сказав Трамп.

Також Трамп прокоментував інформацію в ЗМІ про те, що США запросили російського лідера Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. Президент США відповів, що це не відповідає дійсності, але вважає такий варіант "корисним".

"Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно", – сказав Трамп.

Видання The New York Times повідомило, що українські чиновники нібито пропонували назвати неокуповану частину Донбасу на честь президента США Дональда Трампа – " Донніленд". Зазначається, що це було частиною спроб України переконати адміністрацію Трампа рішучіше протистояти територіальним вимогам країни-агресора Росії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці заяви. Він зазначив, що в офіційних документах щодо переговорів інших термінів, крім "Донецька область", "Луганська область", "наш Донбас", "територія України", немає.

