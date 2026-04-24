Скандал у Пентагоні: солдат зробив ставку на захоплення Мадуро, у якому брав участь

Військовий нібито використав секретні дані для ставок і заробив понад 400 тисяч доларів.

У США заарештували військовослужбовця сил спеціального призначення, якого підозрюють у використанні секретної інформації для отримання прибутку від ставок на результати військової операції, пише Axios.

Майстер-сержант Геннон Кен Ван Дайк, що проходив службу на базі Форт-Брегг, нібито використовував конфіденційні дані про рейд, спрямований проти президента Ніколаса Мадуро, щоб робити ставки на платформі прогнозів.

За даними слідства, військовий був безпосередньо залучений до планування та проведення операції, що дало йому доступ до закритої інформації. Використовуючи ці дані, він робив прогнози щодо подій у Венесуелі.

У ФБР заявили, що підозрюваний зміг заробити понад 400 тисяч доларів, торгуючи прогнозами, пов’язаними з перебігом операції.

Справу вже називають прецедентною, адже це може бути перший випадок кримінального переслідування за інсайдерське використання інформації на ринку прогнозів. Влада США розглядає такі дії як серйозне порушення національної безпеки та фінансового законодавства.

Захоплення Мадуро - це варто знати

Нагадаємо, на початку січня американські військові провели операцію із захоплення Мадуро та його дружини Сілії Флорес в Каракасі. Захопленого армією США венесуельського диктатора та його дружину привели до суду у Нью-Йорку.

ЗМІ повідомляли, що у грудні Ватикан намагався домовитися із США, аби ті дали Мадуро можливість втекти в Росію. У Ватикані начебто вважали, що Кремль готовий обміняти Венесуелу на поступки Білого дому щодо України.

