У В'єтнамі помітили бронетранспортер, схожий на український БТР-4, – Defense Express

У В'єтнамі розробляють новий бронетранспортер XTC-03, конструкція якого має схожість з українським БТР-4, повідомляє Defense Express.

Як зазначається, опубліковані зображення в'єтнамського прототипу показують компонування з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в передній частині корпусу та десантним відділенням з кормовим апарелем, що зовні схоже на український бронетранспортер. Подібна схема вважається однією з ключових особливостей БТР-4.

При цьому раніше В'єтнам вже демонстрував практику адаптації та переробки радянських зразків техніки, включаючи БМП-1, ПТ-76 і самохідні артилерійські установки "Гвоздика", створюючи на їхній базі власні рішення.

У матеріалі підкреслюється, що поки що йдеться лише про зовнішню схожість та архітектурні рішення, а не про пряме копіювання чи ліцензійне виробництво.

Відзначається, що розробка XTC-03 є частиною зусиль В'єтнаму щодо створення власної лінійки бронетехніки, адаптованої до національних умов і вимог армії.

Бронетехніка на основі українських розробок

Нагадаємо, наприкінці березня на параді, присвяченому 81-й річниці Дня Збройних сил М'янми, показали бронетранспортер БТР-4. Ліцензію на виробництво цього бронеавтомобіля азіатська держава придбала в України.

Раніше тайські військові похвалилися своєю танковою потужністю, основою якої є українські танки БМ "Оплот-Т". Ці машини використовувалися в Таїланді ще під час тайсько-камбоджійської війни і продовжують використовуватися донині.

Вас також можуть зацікавити новини: