Орнітологи розвінчали давній міф про зозуль

Міжнародна група орнітологів спростувала одне з найдавніших припущень у природознавстві, безпосередньо задокументувавши, як звичайні зозулі відкладають яйця в гнізда-господарі, розташовані всередині дупел дерев. Про це пише Phys.org.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Animal Behaviour, надають незаперечні докази того, що зозулі не носять яйця в дзьобах - теорія, що існувала з давніх часів.

Група вчених під керівництвом доцента Роберта Томсона (Кейптаунський університет) і професора Томаша Гріма (Остравський університет) використовувала відеоспостереження для фіксації понад 60 випадків відкладання яєць протягом чотирьох сезонів розмноження у Фінляндії. Дослідження зосередилося на взаємодії між звичайними зозулями та їхнім видом-господарем, звичайною горихвостою, яка гніздиться в закритих дуплах дерев, а не у відкритих чашоподібних гніздах.

"Ці спостереження, нарешті, дозволяють нам побачити, що насправді відбувається під час відкладання яєць у складних умовах гніздування. Століттями цю прогалину в знаннях заповнювали припущення. Тепер у нас є прямі докази", - сказав Грім.

Дві різні стратегії відкладання яєць

Дослідження показало, що зозулі використовують дві різні стратегії при паразитуванні в дуплах. У деяких випадках самки відкладають яйця зовні входу в гніздо, фактично прокидаючи яйце в дупло. В інших випадках вони заходять у гніздову камеру безпосередньо перед відкладанням.

Цікаво, що кожна стратегія передбачає компроміси. Відкладання зовні знижує ризик опинитися замкненим усередині дупла, але збільшує ймовірність промахнутися повз гніздо. Захід усередину дупла забезпечує точне розміщення яйця, але пов'язаний з ризиками, включаючи порушення структури гнізда або застрягання. Грім пояснив:

"Ми виявили, що пряме відкладання всередині дупла має вищу ймовірність успіху, але також і більші потенційні витрати. Цей баланс, ймовірно, пояснює, чому обидві стратегії зберігаються в популяції".

Результати дають нове розуміння еволюційної "гонки озброєнь" між гніздовими паразитами та їхніми господарями. Види, що гніздяться в дуплах, такі як червонохвостка, можуть отримувати вигоду від підвищеного захисту від паразитизму, однак кукушки розвинули поведінкову гнучкість, щоб подолати ці бар'єри.

"Це рідкісний приклад явної поведінкової мінливості всередині виду гніздових паразитів. Це підкреслює, наскільки ці птахи адаптивні до різних екологічних обмежень", - сказав Томсон.

Розвінчання багатовікового міфу

Важливо, що одним із найбільш значущих результатів дослідження є остаточне спростування давнього переконання про те, що зозулі можуть переносити яйця в дзьобах, щоб помістити їх у гнізда господарів. Головний автор Міхал Кісучан заявив:

"У старішій літературі перенесення яєць часто подавалося як факт, незважаючи на відсутність доказів. Наші записи переконливо показують, що зозулі відкладають яйця безпосередньо в гнізда, навіть у ситуаціях, коли перенесення може здатися простішим".

Міф, що сягає часів ранніх натуралістів, включаючи Аристотеля, зберігався в основному через складність спостереження за поведінкою під час відкладання яєць у прихованих гніздових місцях.

Чому це важливо

Розуміння того, як гніздові паразити використовують різні умови гніздування, має центральне значення для більш широких екологічних та еволюційних досліджень. Воно демонструє, що навіть добре вивчені види можуть мати раніше невідому складність поведінки.

Використання масштабного відеомоніторингу сотень гніздових ящиків мало вирішальне значення для успіху проекту, підкреслюючи цінність довгострокових даних про поведінку з високою роздільною здатністю в екології.

"Такі детальні спостереження необхідні, якщо ми хочемо повністю зрозуміти взаємодію видів та її наслідки для біорізноманіття", - додав Томсон.

